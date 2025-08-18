Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

Что сказал Зеленский об обсуждении территориальных уступок?

По словам украинского лидера, на трехсторонней встрече вместе с президентом Владимиром Путиным будет идти речь о чувствительных вопросах, в частности о разделе территории. Только во время переговоров Путина, Трампа и Зеленского, вероятно, удастся прийти к согласию.

Трамп будет пытаться организовать такую встречу,

– сказал президент Украины.

Дональд Трамп сначала сказал европейским лидерам, что уверен, что достичь соглашения, которое бы сдержало любую будущую агрессию против Украины возможно. И Россия на это также согласна, – уверяет он.

"Я думаю, он (Путин – 24 Канал) хочет заключить со мной сделку. Понимаете? Хотя это и звучит безумно", – отметил Трамп.

К слову, Дональд Трамп собирается позвонить российскому диктатору сразу после встречи с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

Какова позиция Трампа по обмену территориями Украины?

Дональд Трамп считает, что "обмен земли" должен происходить с учетом текущей линии соприкосновения. Президент США отметил, что за несколько недель возможно будет понятно, удастся ли достичь согласия, или бои все же будут продолжаться.

Что известно о встрече Трампа и Зеленского?

В понедельник, 18 августа, Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы поговорить с американским лидером Дональдом Трампом. Президенты провели совместную пресс-конференцию, где обсудили вопросы завершения войны, гарантий безопасности для Украины и другие важные моменты установления мира. После Зеленский и Трамп провели переговоры в закрытом формате. Завершив их, Трамп начал большую встречу со всеми представителями Евросоюза, НАТО и стран Европы.

Дональд Трамп считает, что встреча с Зеленским повлияет на процесс мирного урегулирования войны в Украине. По его словам, трехстронняя встреча возможна только в случае успешных переговоров в Вашингтоне. Именно так, по мнению американского лидера, будет "реальный шанс завершить войну".