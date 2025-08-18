Во время совместного брифинга с Зеленским Дональд Трамп заверил, что США будут участвовать в обеспечении безопасности Украины после войны с Россией, передает 24 Канал.

Что сказал Трамп о гарантиях безопасности для Украины?

Однако президент США заявил, что сможет позже ответить на вопрос, будут ли гарантии безопасности для Украины включать американских солдат "на земле".

Мы говорили о гарантиях безопасности, и Европа будет первой линией обороны Украины, и мы будем принимать в этом участие.

– заверил политик.