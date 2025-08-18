Что происходит в Вашингтоне, где встречаются украинский и американский президент, показывает 24 Канал.
Как проходит встреча Зеленского и Трампа?
Владимир Зеленский уже прибыл в Белый дом на встречу с Дональдом Трампом. Из машины украинского лидера встретил сам президент США.
К Зеленскому в официальную резиденцию президента США прибыли руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, его заместитель Сергей Палиса и секретарь СНБО Рустем Умеров.
Трамп пригласил Зеленского встретиться после саммита с Путиным 15 августа. Зато президент Украины попросил в США также поехать европейских лидеров.
Среди них – канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Встреча президентов Украины и США: смотрите видео
Что говорили о встрече ранее?
Трамп пригласил Зеленского и других европейских лидеров в США 16 августа, а 17 августа стало известно, что украинский президент уже вылетел в США.
Перед этим Зеленский и Урсула фон дер Ляйен провели пресс-конференцию в Брюсселе.
18 августа американский президент заявил, что встреча в Вашингтоне будет важной. Он написал, что еще никогда не было столько европейских лидеров одновременно в Белом доме и это большая честь для него принимать их.
В СМИ отмечают, что Зеленский в США хочет получить больше информации о требованиях Путина, согласовать время возможной трехсторонней встречи и добиться более сильных санкций против России.
Ранее сообщалось, что Трамп хочет провести встречу с Зеленским и Путиным 22 августа.