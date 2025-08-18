Что происходит в Вашингтоне, где встречаются украинский и американский президент, показывает 24 Канал.

Смотрите также Каким должно быть мирное соглашение между Украиной и Россией: Марко Рубио назвал 3 ключевых условия

Как проходит встреча Зеленского и Трампа?

Владимир Зеленский уже прибыл в Белый дом на встречу с Дональдом Трампом. Из машины украинского лидера встретил сам президент США.

К Зеленскому в официальную резиденцию президента США прибыли руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, его заместитель Сергей Палиса и секретарь СНБО Рустем Умеров.

Трамп пригласил Зеленского встретиться после саммита с Путиным 15 августа. Зато президент Украины попросил в США также поехать европейских лидеров.

Среди них – канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Встреча президентов Украины и США: смотрите видео

Что говорили о встрече ранее?