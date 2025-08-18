Лидеры планируют поднять, в частности, вопросы гарантий безопасности для Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Что будут обсуждать в Вашингтоне?
Издание ссылается на свои источники, знакомые с подготовкой к переговорам в США 18 августа. По их данным, Владимир Зеленский будет иметь несколько ключевых целей на встрече с Дональдом Трампом. Основными среди них назвали:
- получить больше информации о требованиях Владимира Путина,
- согласовать время возможной трехсторонней встречи,
- добиться от США более жестких санкций против России.
Эти переговоры проходят сразу после саммита Трампа и Путина на Аляске, который не принес договоренностей о прекращении огня. Такая ситуация значительно сужает пространство для маневра украинскому лидеру, пишет Bloomberg.
На этот раз Зеленского будет сопровождать группа европейских лидеров, в частности генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Финляндии Александер Стубб. Они имеют личные контакты с американским президентом, но их влияние на переговорный процесс якобы остается ограниченным.
Встреча в Вашингтоне: что известно?
- После саммита Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске 15 августа, американский лидер имел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Соединенные Штаты пригласили украинского лидера на встречу в Вашингтон. Она состоится в понедельник, 18 августа.
- Впоследствии стало известно, что к переговорам присоединятся несколько европейских лидеров. Среди них, в частности, президент Франции, президент Еврокомиссии, премьер-министр Великобритании, канцлер Германии и другие.
- По данным западных СМИ, сначала Трамп проведет отдельную встречу с Зеленским, после чего к переговорам присоединятся лидеры Европы. Официальной целью поездки называли – подготовка к потенциальным мирным договоренностям с Россией.