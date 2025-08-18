Лидеры планируют поднять, в частности, вопросы гарантий безопасности для Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Что будут обсуждать в Вашингтоне?

Издание ссылается на свои источники, знакомые с подготовкой к переговорам в США 18 августа. По их данным, Владимир Зеленский будет иметь несколько ключевых целей на встрече с Дональдом Трампом. Основными среди них назвали:

получить больше информации о требованиях Владимира Путина,

согласовать время возможной трехсторонней встречи,

добиться от США более жестких санкций против России.

Эти переговоры проходят сразу после саммита Трампа и Путина на Аляске, который не принес договоренностей о прекращении огня. Такая ситуация значительно сужает пространство для маневра украинскому лидеру, пишет Bloomberg.

На этот раз Зеленского будет сопровождать группа европейских лидеров, в частности генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Финляндии Александер Стубб. Они имеют личные контакты с американским президентом, но их влияние на переговорный процесс якобы остается ограниченным.

Встреча в Вашингтоне: что известно?