Какие ожидания от встречи Трампа и Зеленского?

В Вашингтон также прибудут европейские премьер-министры и президенты, чтобы гарантировать, что Украина выстоит и останется защищенной, независимо от того, какие территориальные компромиссы будут обсуждаться за столом переговоров.

Европейские чиновники стремятся удостовериться, что Трамп не стал слишком близким к Москве и не будет пытаться силой заставить Зеленского заключить соглашение, которое в итоге будет иметь значительные последствия для Украины.

Один из высокопоставленных европейских дипломатов на условиях анонимности признал, что среди союзников сейчас распространяется паника. По его словам, такой срочной встречи не созывали со времен, предшествовавших войне в Ираке.

Наибольшее беспокойство у политиков вызывает вероятность повторения февральской встречи Трампа и Зеленского, которая превратилась в публичный спор.

В то же время госсекретарь США Марко Рубио отрицает, что европейские лидеры едут в Вашингтон как "охранники" Зеленского. По его словам, политиков пригласили сами американцы после ряда совместных консультаций.

Они приезжают сюда не для того, чтобы Зеленского не травили. Они приезжают сюда завтра (18 августа, – 24 Канал), потому что мы работаем с европейцами,

– подчеркнул Рубио.

Европейские союзники также опасаются, что Трамп, отказавшись от идеи прекращения огня как предпосылки мира, фактически играет на руку Путину.

Во время встречи в Белом доме Европа должна убедить Трампа поддержать конкретные гарантии безопасности для Украины – например, создание миротворческих сил, которые сдержали бы Россию от новой агрессии. В разговоре с европейскими лидерами после саммита с Путиным Трамп впервые предположил, что может присоединиться к таким усилиям, но, вероятно, только предоставляя разведданные, а не войска.

