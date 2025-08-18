Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Читайте також Є два сценарії: політолог спрогнозував, якими будуть результати зустрічі Трампа й Зеленського

Які очікування від зустрічі Трампа і Зеленського?

До Вашингтона також прибудуть європейські прем'єр-міністри та президенти, аби гарантувати, що Україна вистоїть і залишиться захищеною, незалежно від того, які територіальні компроміси обговорюватимуться за столом переговорів.

Європейські чиновники прагнуть упевнитися, що Трамп не став занадто близьким до Москви й не намагатиметься силою змусити Зеленського укласти угоду, яка в підсумку матиме значні наслідки для України.

Один із високопоставлених європейських дипломатів на умовах анонімності визнав, що серед союзників наразі поширюється паніка. За його словами, такої термінової зустрічі не скликали з часів, що передували війні в Іраку.

Найбільше занепокоєння у політиків викликає ймовірність повторення лютневої зустрічі Трампа і Зеленського, яка перетворилася на публічну суперечку.

Натомість держсекретар США Марко Рубіо заперечив, що європейські лідери їдуть до Вашингтона як "охоронці" Зеленського. За його словами, політиків запросили самі американці після низки спільних консультацій.

Вони приїжджають сюди не для того, щоб Зеленського не цькували. Вони приїжджають сюди завтра (18 серпня, – 24 Канал), бо ми працюємо з європейцями,

– наголосив Рубіо.

Європейські союзники також побоюються, що Трамп, відмовившись від ідеї припинення вогню як передумови миру, фактично грає на руку Путіну.

Під час зустрічі в Білому домі Європа має переконати Трампа підтримати конкретні гарантії безпеки для України – наприклад, створення миротворчих сил, які стримали б Росію від нової агресії. У розмові з європейськими лідерами після саміту з Путіним Трамп уперше припустив, що може долучитися до таких зусиль, але, ймовірно, лише надаючи розвіддані, а не війська.

Що відомо про зустріч у Білому домі?