Політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 Каналу зазначив, що нинішня стадія переговорів ще далека від остаточних рішень. Він пояснив, що за лаштунками працюють різні групи впливу у США, і саме ця конкуренція може несподівано зіграти Україні на користь.

Переговори щодо мирного плану Трампа тривають

Фесенко наголосив, що говорити про провал чи успіх женевських консультацій зарано. Переговори тривають, а дедлайн, про який раніше згадували медіа, відсунули щонайменше на тиждень. Уже обговорюються можливі дати продовження діалогу на початку грудня.

Ні, нема ні провалу, ні успіху. Переговори продовжуються,

– сказав політолог.

Тепер українська й американська делегації повертаються до своїх столиць, щоб оцінити результати зустрічі. Вони мають вирішити, як рухатися далі і чи є перспектива домовленостей з Росією. Паралельно обговорюється можливий візит президента України до США, який теж став частиною цього процесу.

Хто впливає на переговори у США?

Позиція Сполучених Штатів у переговорному процесі не є єдиною. У справі мирного плану діють щонайменше три групи впливу: ініціатори документа Стів Віткофф і Джаред Кушнер, команда сенатора Джей Ді Венса з новим спецпредставником Деном Брискелом та сенатор Марко Рубіо. Ці групи конкурують між собою за вплив на те, яким буде кінцевий варіант домовленостей.

Рубіо діє приблизно так, як і ми у стосунках з адміністрацією Трампа: не каже ні, але й не каже так, бо його не влаштовує план,

– пояснив Фесенко.

Така тактика дозволяє Рубіо не брати на себе відповідальність за провальні ініціативи. Коли план викликає критику і несприйняття, він переходить до пошуку компромісів і виступає як конструктивний перемовник. Саме в такому форматі його участь у процесі зараз виглядає прийнятною для України.

Як Україна може використати тактику Трампа?

Переговорний стиль Дональда Трампа передбачає різкий старт і спробу нав'язати свої умови. Українська делегація вже стикається з таким підходом у Женеві й діє обережно, намагаючись переносити розмову в площину конкретних пунктів, а не загальних вимог.

Треба витримати цей тиск, подякувати Трампу за все, а потім у переговорах торгуватися за кожний спірний пункт,

– підкреслив політолог.

Такий формат розмов створює простір для маневру між різними американськими групами впливу. Він відкриває можливість поступово просувати прийнятні для України рішення і блокувати пропозиції, які грають на користь Москві.

Європейський напрям і паралельні переговорні треки

У процесі перемовин з'являється окремий європейський вимір: лідери ЄС готують спільну позицію і можуть запустити власний трек безпеки з Росією. Йдеться про питання ракет середньої дальності, протиракетної оборони та ширшої архітектури безпеки на континенті.

Трамп це дуже розуміє, тому зараз тривають одразу кілька паралельних діалогів. Ми можемо обережно грати на протиріччях між американськими групами впливу і використати це у переговорах,

– зазначив політолог.

Після зустрічей у Женеві європейські столиці активізують дипломатичні контакти, щоб виробити спільний підхід. Це додає Україні додатковий простір для маневру і посилює її позиції перед наступними раундами перемовин зі США та Росією.

Останні новини про мирний план для України