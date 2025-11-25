Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала отметил, что нынешняя стадия переговоров еще далека от окончательных решений. Он пояснил, что за кулисами работают различные группы влияния в США, и именно эта конкуренция может неожиданно сыграть Украине на пользу.
Смотрите также Россияне ввели в Покровск подразделение, которое привлекают только в критических ситуациях, – майор ВСУ
Переговоры по мирному плану Трампа продолжаются
Фесенко отметил, что говорить о провале или успехе женевских консультаций рано. Переговоры продолжаются, а дедлайн, о котором ранее упоминали медиа, отодвинули минимум на неделю. Уже обсуждаются возможные даты продолжения диалога в начале декабря.
Ни, нет ни провала, ни успеха. Переговоры продолжаются,
– сказал политолог.
Теперь украинская и американская делегации возвращаются в свои столицы, чтобы оценить результаты встречи. Они должны решить, как двигаться дальше и есть ли перспектива договоренностей с Россией. Параллельно обсуждается возможный визит президента Украины в США, который тоже стал частью этого процесса.
Кто влияет на переговоры в США?
Позиция Соединенных Штатов в переговорном процессе не является единственной. В деле мирного плана действуют как минимум три группы влияния: инициаторы документа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, команда сенатора Джей Ди Венса с новым спецпредставителем Дэном Брискелом и сенатор Марко Рубио. Эти группы конкурируют между собой за влияние на то, каким будет конечный вариант договоренностей.
Рубио действует примерно так, как и мы в отношениях с администрацией Трампа: не говорит ни, но и не говорит так, потому что его не устраивает план,
– объяснил Фесенко.
Такая тактика позволяет Рубио не брать на себя ответственность за провальные инициативы. Когда план вызывает критику и неприятие, он переходит к поиску компромиссов и выступает как конструктивный переговорщик. Именно в таком формате его участие в процессе сейчас выглядит приемлемым для Украины.
Как Украина может использовать тактику Трампа?
Переговорный стиль Дональда Трампа предполагает резкий старт и попытку навязать свои условия. Украинская делегация уже сталкивается с таким подходом в Женеве и действует осторожно, пытаясь переносить разговор в плоскость конкретных пунктов, а не общих требований.
Надо выдержать это давление, поблагодарить Трампа за все, а потом в переговорах торговаться за каждый спорный пункт,
– подчеркнул политолог.
Такой формат разговоров создает пространство для маневра между различными американскими группами влияния. Он открывает возможность постепенно продвигать приемлемые для Украины решения и блокировать предложения, которые играют на пользу Москве.
Европейское направление и параллельные переговорные треки
В процессе переговоров появляется отдельное европейское измерение: лидеры ЕС готовят общую позицию и могут запустить собственный трек безопасности с Россией. Речь идет о вопросах ракет средней дальности, противоракетной обороны и более широкой архитектуры безопасности на континенте.
Трамп это очень понимает, поэтому сейчас продолжаются сразу несколько параллельных диалогов. Мы можем осторожно играть на противоречиях между американскими группами влияния и использовать это в переговорах,
– отметил политолог.
После встреч в Женеве европейские столицы активизируют дипломатические контакты, чтобы выработать общий подход. Это добавляет Украине дополнительное пространство для маневра и усиливает ее позиции перед следующими раундами переговоров с США и Россией.
Последние новости о мирном плане для Украины
- Мирный план на 28 пунктов подтверждает суверенитет Украины, но ограничивает численность Вооруженных Сил Украины до 600 000 военных, запрещает вступление в НАТО, де-факто признает Крым и части Донецкой и Луганской областей за Россией, "замораживает" линию фронта в Херсонской и Запорожской областях и предусматривает смягчение санкций и возвращение России в глобальную экономику.
- По информации CNN, между США и Украиной достигается общий консенсус по большинству пунктов плана, но спорными остаются три направления – передача России части территорий, которые она ранее не контролировала, ограничение численности ВСУ и требование отказаться от стремления вступить в НАТО, причем последнее условие в Киеве называют неприемлемым.
- Дональд Трамп заявляет о "значительном прогрессе" в доработке документа, сообщает о поездке спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву и переговорах министра армии США Дэна Дрисколла с Украиной, а также выражает надежду, что после согласования нескольких разногласий мирное соглашение удается заключить в ближайшее время.