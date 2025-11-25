Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала отметил, что нынешняя стадия переговоров еще далека от окончательных решений. Он пояснил, что за кулисами работают различные группы влияния в США, и именно эта конкуренция может неожиданно сыграть Украине на пользу.

Смотрите также Россияне ввели в Покровск подразделение, которое привлекают только в критических ситуациях, – майор ВСУ

Переговоры по мирному плану Трампа продолжаются

Фесенко отметил, что говорить о провале или успехе женевских консультаций рано. Переговоры продолжаются, а дедлайн, о котором ранее упоминали медиа, отодвинули минимум на неделю. Уже обсуждаются возможные даты продолжения диалога в начале декабря.

Ни, нет ни провала, ни успеха. Переговоры продолжаются,

– сказал политолог.

Теперь украинская и американская делегации возвращаются в свои столицы, чтобы оценить результаты встречи. Они должны решить, как двигаться дальше и есть ли перспектива договоренностей с Россией. Параллельно обсуждается возможный визит президента Украины в США, который тоже стал частью этого процесса.

Кто влияет на переговоры в США?

Позиция Соединенных Штатов в переговорном процессе не является единственной. В деле мирного плана действуют как минимум три группы влияния: инициаторы документа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, команда сенатора Джей Ди Венса с новым спецпредставителем Дэном Брискелом и сенатор Марко Рубио. Эти группы конкурируют между собой за влияние на то, каким будет конечный вариант договоренностей.

Рубио действует примерно так, как и мы в отношениях с администрацией Трампа: не говорит ни, но и не говорит так, потому что его не устраивает план,

– объяснил Фесенко.

Такая тактика позволяет Рубио не брать на себя ответственность за провальные инициативы. Когда план вызывает критику и неприятие, он переходит к поиску компромиссов и выступает как конструктивный переговорщик. Именно в таком формате его участие в процессе сейчас выглядит приемлемым для Украины.

Как Украина может использовать тактику Трампа?

Переговорный стиль Дональда Трампа предполагает резкий старт и попытку навязать свои условия. Украинская делегация уже сталкивается с таким подходом в Женеве и действует осторожно, пытаясь переносить разговор в плоскость конкретных пунктов, а не общих требований.

Надо выдержать это давление, поблагодарить Трампа за все, а потом в переговорах торговаться за каждый спорный пункт,

– подчеркнул политолог.

Такой формат разговоров создает пространство для маневра между различными американскими группами влияния. Он открывает возможность постепенно продвигать приемлемые для Украины решения и блокировать предложения, которые играют на пользу Москве.

Европейское направление и параллельные переговорные треки

В процессе переговоров появляется отдельное европейское измерение: лидеры ЕС готовят общую позицию и могут запустить собственный трек безопасности с Россией. Речь идет о вопросах ракет средней дальности, противоракетной обороны и более широкой архитектуры безопасности на континенте.

Трамп это очень понимает, поэтому сейчас продолжаются сразу несколько параллельных диалогов. Мы можем осторожно играть на противоречиях между американскими группами влияния и использовать это в переговорах,

– отметил политолог.

После встреч в Женеве европейские столицы активизируют дипломатические контакты, чтобы выработать общий подход. Это добавляет Украине дополнительное пространство для маневра и усиливает ее позиции перед следующими раундами переговоров с США и Россией.

Последние новости о мирном плане для Украины