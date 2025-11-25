Об этом сообщает CNN со ссылкой на украинский источник, знакомый с ходом переговоров, передает 24 Канал.

В каких пунктах мирного плана Украина не соглашается с США?

Источник отметил, что общий "консенсус" достигнут, но по меньшей мере три важных направления требуют дальнейших решений.

Первое из них – американское предложение передать России часть украинских территорий, которые она не контролировала ранее. По словам собеседника, окончательного решения здесь нет.

Было бы очень неправильно сказать, что мы имеем версию, которая приемлема для Украины,

– добавил он.

Еще одна спорная тема – ограничение численности Вооруженных сил Украины до 600 тысяч военных. Во время дискуссий США озвучили новую цифру, однако Киев настаивает на дальнейшей корректировке перед тем, как давать согласие.

Кроме того, источник CNN назвал неприемлемым требование к Украине отказаться от стремления стать членом НАТО. Такая уступка создала бы "плохой прецедент", который фактически предоставил бы России право вето на НАТО, "членом которого она даже не является".

К слову, Трамп заявил, что мирный план был усовершенствован, но в нем действительно есть пункты, по которым есть разногласия.

Зеленский хочет встретиться с Трампом