Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог и исполнительный директор Международной ассоциации малых громад Алексей Буряченко, подчеркнув, что в дальнейшем развитии событий будет играть ключевую роль Европа.

Встреча Зеленского и Трампа: чего ожидать?

По мнению политолога, в Вашингтоне Трамп озвучит Зеленскому предложение заключить мирное соглашение, если тот согласится, то президент США будет выполнять грязную для России работу, за что может получить преференции, о которых мог договориться на Аляске.

Второй вариант хода событий: Зеленскому в США озвучат то, о чем писало издание Reuters (Россия предлагает заморозить большинство линий фронта, если ВСУ выйдут с территории Донетчины). Зеленский на это, по убеждению политолога, не пойдет. Далее должны проявить себя европейские партнеры Украины.

Это может быть тот пятый элемент, который чаши весов будет склонять на какую-то сторону. Накануне саммита в Аляске по инициативе Зеленского был разговор с европейцами, тогда Украина вместе с Европой смогли очертить "красные линии" перед Трампом,

– напомнил Буряченко.

Однако политолог убежден, что Трамп и Путин как планировали говорить по Украине, так и поговорили, но тот факт, что не было принудительного решения для украинской стороны – положительный. Ведь Трамп и его команда, со слов Буряченко, осознают, что заставить Украину принять условия России по капитуляции – нереалистичная задача.

Какой выбор встал перед Европой?

Политолог прогнозирует, что сейчас американцы будут транслировать позицию Путина и давить на европейцев, чтобы те делали аналогичное по отношению к Украине. Буряченко предположил, что если Европу сейчас попытаются подкупить газом, лучшим торговым соглашением с США, и она уменьшит помощь Украине (если та не пойдет на уступки), тогда ситуация будет критической.

Теперь наиболее открытым вопросом остается то, имеют ли европейцы общие ценности с Украиной. Если наше государство готово было более десяти лет защищать Европу, а сейчас является ее щитом, то интересно, какая настоящая позиция европейских партнеров. Пришло время действовать,

– озвучил политолог.

От этого их решения, по убеждению Буряченко, будет полностью зависеть их судьба. Если Европа сейчас откажется от Украины, будет побуждать ее принять условия капитуляции, это покажет ее слабость. А это, как заметил политолог, лучший сигнал для Путина, проявление слабости приглашает его к следующей агрессии.

Без Украины, как подытожил Буряченко, ЕС в ближайшее время скорее всего не получит геополитическую субъектность, а вместе с нашим государством за относительно короткий период такой шанс у нее есть. Тогда с ним будут считаться США и Китай, более того – Россия не будет посягать на общий суверенитет. Поэтому перед европейцами сейчас встал выбор.