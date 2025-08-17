Политолог Олег Саакян в разговоре с 24 Каналом предположил, как Владимир Зеленский должен общаться с президентом США, чтобы достичь необходимых Украине результатов. Отметим, что вместе украинским лидером на встрече в Белом доме будут присутствуют европейские лидеры, в частности, Фридрих Мерц, Джорджа Мелони, Александр Стубб, Эмманюэль Макрон, а также генсек НАТО Марк Рютте и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Саакян отметил, что приглашение Трампом в Вашингтон Зеленского – это хороший сигнал, ведь президенту США нужно уравновесить встречу с Путиным, от которой нет положительного имиджевого.

Поэтому Трампу нужно не просто поговорить с Зеленским, проинформировать его или договориться о встрече в трех в будущем или о каких-то консультациях на уровне советников. Ему необходимо пригласить президента Украины непосредственно в Вашингтон.

Это косвенно может свидетельствовать о том, что каких-то серьезных прорывов с Россией Трампу не удалось достичь,

– предположил политолог.

Также существует риск, что разговор в Белом доме может состояться в режиме прессинга относительно того, что Украина должна принять какие-то компромиссы. Поэтому нужно готовиться к такому сценарию.

Во-первых, важный пакет угодливостей для Трампа. Нужно задать правильный тон, пройдясь, по мнению Саакяна, по всем положительным "болевым" точкам Трампа.

Во-вторых, иметь серьезный пакет согласованных шагов с европейскими партнерами – слов, месседжей, аргументов – для того, чтобы на встрече Зеленский не был исключительно сам, а опирался на позицию Европы и говорил от имени европейской коалиции по безопасности,

– пояснил он.

Поэтому важно, чтобы встрече в Вашингтоне предшествовал разговор Зеленского с европейскими лидерами. Это, как отметил политолог, должно продемонстрировать, что позиции Украины и Европы согласованы и украинский лидер имеет хороший тыл для того, чтобы не поддаваться на определенные заявления и действия Трампа. Ведь не стоит отбрасывать могут расставляться определенные ловушки.

В-третьих, Украине нужно иметь хорошие предложения к Соединенным Штатам, которые могут принести Трампу точечную победу.

Например, Украине важно было бы отвергнуть идею воздушного перемирия как такового, но сделать это очень мягко. Мол, мы готовы говорить не о воздушном, а в целом о перемирии на встрече трех. В то же время Трамп сделал невозможное, он – молодец. И Зеленский может выразить готовность встречаться с Путиным где угодно и когда угодно,

– подчеркнул Олег Саакян.

Он добавил, что что-то вроде этого должно было бы сейчас произойти для того, чтобы быстро перебросить "мяч" со стороны Украины снова на сторону России, причем в рикошет от Трампа.

К слову, канцлер Германии Фридрих Мерц вместе с другими лидерами европейских стран будут присутствовать на встрече Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Вашингтоне 18 августа. Мерц рассказал, что украинский президент и представители Европы "обменяются мнениями" с Трампом относительно "состояния мирных усилий, гарантий безопасности, территориальных вопросов и дальнейшей поддержки Украины".

Кроме того, во время встречи в Белом доме может быть затронут вопрос сохранения санкционного давления на Россию.