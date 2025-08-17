Сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Что Зеленский хочет узнать от Трампа?

Во время визита в Вашингтон в понедельник, 18 августа, Зеленский планирует добиться от Трампа объяснений относительно его предложений.

По словам собеседника издания, украинская сторона не понимает, почему Трамп неожиданно отказался от предыдущего условия о прекращении огня перед началом мирных переговоров.

Кроме того, в Киеве до сих пор не имеют четкого представления, какие гарантии безопасности готовы предоставить Украине партнеры по НАТО.

К слову, вместе с Зеленским в Вашингтон на встречу с Трампом прибудут также немало европейских лидеров. Речь идет о президенте Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Италии Джоржу Мелони, президента Финляндии Александра Стубба и президента Франции Эмманюэля Макрона. В Вашингтон также прибудет генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.