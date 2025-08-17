Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Чего ждать от встречи в Вашингтоне?

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что примет участие в разговоре "по просьбе президента Зеленского".

Ко встрече в Белом доме также должны присоединиться премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Финляндии Александер Стубб.

По словам журналистов, приглашение группы европейских лидеров может быть попыткой Зеленского избежать повторения ссоры в Овальном кабинете с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в феврале. Тогда катастрофическая встреча завершилась тем, что Зеленский досрочно покинул Белый дом.

Как сообщает корреспондент Sky News в США Марта Кельнер, Зеленского ждет значительно более сдержанный прием, чем тот, что устроили Путину: без красной дорожки и громких аплодисментов.

Атмосфера, вероятно, будет более деловой, ведь на стороне Зеленского будут европейские лидеры, в частности Стубб, и их участие в качестве посредников может помочь избежать повторения конфликта в Овальном кабинете.

Напомним, ранее Фридрих Мерц заявил, что во время встречи с Дональдом Трампом политики обменяются мнениями о состоянии мирных усилий, гарантий безопасности, территориальных вопросов и дальнейшей поддержки Украины.

По его словам, также может подниматься вопрос сохранения санкционного давления на Россию.