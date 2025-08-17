Такую информацию в воскресенье, 17 августа, сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Смотрите также Не только о мире: Мерц рассказал, о чем именно Зеленский и лидеры ЕС будут говорить с Трампом

Что известно о прибытии Зеленского?

У президента Украины Владимира Зеленского будет двусторонняя встреча с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Их совместная пресс-конференция начнется примерно в 15:30 (по киевскому времени).

Момент прибытия Владимира Зеленского в Брюссель: смотрите видео

Также, согласно данным Офиса президента, после этого они вместе примут участие в онлайн заседании лидеров "коалиции желающих".

К слову, уже в понедельник, 18 августа, Владимир Зеленский отправится в Вашингтон, где встретится с Дональдом Трампом. На соответствующую встречу, по данным NYT, также пригласили европейских лидеров.

Трамп, по словам источников, заявил европейским лидерам, что он поддерживает план прекращения войны в Украине через уступки России на неподконтрольных Украине территориях, а не через попытки достичь прекращения огня.