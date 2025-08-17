Таку інформацію у неділю, 17 серпня, повідомив речник президента Сергій Никифоров. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також Не лише про мир: Мерц розповів, про що саме Зеленський та лідери ЄС говоритимуть із Трампом

Що відомо про прибуття Зеленського?

У президента України Володимира Зеленського буде двостороння зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Їхня спільна пресконференція розпочнеться приблизно 15:30 (за київським часом).

Момент прибуття Володимира Зеленського до Брюсселя: дивіться відео

Також, згідно з даними Офісу президента, після цього вони разом візьмуть участь в онлайн засіданні лідерів "коаліції охочих".

До слова, вже у понеділок, 18 серпня, Володимир Зеленський вирушить до Вашингтону, де зустрінеться з Дональдом Трампом. На відповідну зустріч, за даними NYT, також запросили європейських лідерів.

Трамп, за словами джерел, заявив європейським лідерам, що він підтримує план припинення війни в Україні через поступки Росії на непідконтрольних Україні територіях, а не через спроби досягти припинення вогню.