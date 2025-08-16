Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Смотрите также От встречи на Аляске есть определенный позитив: Трамп будет вынужден надавить на Путина при одном условии

Пригласили ли Европу на переговоры в Вашингтон?

По данным газеты, европейских лидеров пригласили на встречу президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, которая состоится в Вашингтоне в понедельник, 18 августа.

Американский президент, по словам источников, заявил европейским лидерам после своей встречи с Путиным на Аляске, что он поддерживает план прекращения войны в Украине через уступки России на неподконтрольных Украине территориях, а не из-за попыток достичь прекращения огня.