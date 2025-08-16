Речь идет о Херсонском и Запорожском регионах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Axios Барака Равида.

Смотрите также Встреча Путина и Трампа на Аляске: главные заявления президентов

Что заявил Путин Трампу?

Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники, знакомые с содержанием разговора, раскрыл, что заявил Владимир Путин Дональду Трампу в контексте территориального вопроса. Россия выдвинула наглое условие.

Путин на переговорах с Трампом предложил заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях в обмен на вывод украинских войск из Донецкой области – требование, которое Украина вряд ли примет,

– написал он.

К слову, в Bloomberg также сообщали, что после российско-американского саммита Трамп передал Зеленскому некоторые требования Путина. Отмечали, что в частности, российский диктатор требует получить всю Донецкую области.

Напомним, еще несколько дней назад президент Владимир Зеленский заверил, что Украина не выйдет с территории Донецкой области. Он отметил, что эта территория станет плацдармом для будущего наступления россиян.