Речь идет о Херсонском и Запорожском регионах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Axios Барака Равида.
Смотрите также Встреча Путина и Трампа на Аляске: главные заявления президентов
Что заявил Путин Трампу?
Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники, знакомые с содержанием разговора, раскрыл, что заявил Владимир Путин Дональду Трампу в контексте территориального вопроса. Россия выдвинула наглое условие.
Путин на переговорах с Трампом предложил заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях в обмен на вывод украинских войск из Донецкой области – требование, которое Украина вряд ли примет,
– написал он.
К слову, в Bloomberg также сообщали, что после российско-американского саммита Трамп передал Зеленскому некоторые требования Путина. Отмечали, что в частности, российский диктатор требует получить всю Донецкую области.
Напомним, еще несколько дней назад президент Владимир Зеленский заверил, что Украина не выйдет с территории Донецкой области. Он отметил, что эта территория станет плацдармом для будущего наступления россиян.