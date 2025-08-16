Ідеться про Херсонський та Запорізький регіони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста Axios Барака Равіда.

Що заявив Путін Трампу?

Журналіст Axios Барак Равід із посиланням на джерела, обізнані зі змістом розмови, розкрив, що заявив Володимир Путін Дональду Трампу у контексті територіального питання. Росія висунула нахабну умову.

Путін на переговорах із Трампом запропонував заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях в обмін на виведення українських військ з Донеччини – вимога, яку Україна навряд чи прийме,

– написав він.

До слова, у Bloomberg також повідомляли, що після російсько-американського саміту Трамп передав Зеленському деякі вимоги Путіна. Зазначали, що зокрема, російський диктатор вимагає отримати всю Донецьку області.

Нагадаємо, ще кілька днів тому президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна не вийде з території Донецької області. Він зауважив, що ця територія стане плацдармом для майбутнього наступу росіян.