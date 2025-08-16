Головні заяви президентів Росії та США під час саміту а Анкориджі, читайте на 24 Каналі.

Що сказав Путін і Трамп в Анкориджі?

02:05, 16 серпня

Володимир Путін заявив про надію на те, що Київ "не буде перешкоджати прогресу, що намічається, у врегулюванні".

Також він повторив слова Трампа: якби той був президентом, то повномасштабної російсько-української війни б не було.

02:04, 16 серпня

"Ми мали дуже продуктивну зустріч. Ми змогли обговорити багато питань. На жаль, поки що угоди немає. Я зідзвонюватимуся з представниками НАТО, з президентом Зеленським, проінформую його", – заявив президент США Дональд Трамп.

Також він повідомив, що поговорив із Зеленським та колегами по НАТО після зустрічі з Путіним

02:00, 16 серпня

Ми завжди вважали український народ братнім. Все, що зараз відбувається – велика трагедія,
– заявив Володимир Путін.

Він заявив, що Росія нібито зацікавлена у закінченню "української кризи". За його словами, Москва нібито "готова працювати над безпекою України".

01:58, 16 серпня

Голова Російського фонду інвестицій Кирило Дмитрієв перед пресконференцією заявив, що "переговори Путіна і Трампа пройшли напрочуд добре".

А російський посол Олександр Дарчієв на запитання про зрушення в дипломатичних переговорах Росії та США сказав: "ми намагаємося, але поки що великих проривів немає".

01:57, 16 серпня

Російський диктатор назвав логічним проведення саміту на Алясці, оскільки Росія та США – сусіди. Путін розповів, що під час зустрічі з Трампом на Алясці привітав його як сусіда. Він також розповів, що в нього встановилися дуже добрі прямі контакти з Трампом.

"В нас з президентом Трампом склалися дуже хороші прямі контакти. Ми не раз розмовляли телефоном, в Росію не раз приїздив спецпредставник США. І як ви знаєте, одне з основних питань – це ситуація навколо України. США та Трамп не намагаються вирішити цей конфлікт, вони намагаються зрозуміти суть конфлікту", – сказав він.

Крім того, він заявив, що Росія вдячна США за "дбайливе ставлення до пам'яті радянських воїнів, похованих на Алясці".

01:55, 16 серпня

Володимир Путін назвав конструктивними та корисними свої переговори з Трампом.