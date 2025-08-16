Главные заявления президентов России и США во время саммита а Анкоридже, читайте на 24 Канале.
Смотрите также "Все быстро будет идти к финалу": у Зеленского объяснили, что ускорит конец войны
Что сказал Путин и Трамп в Анкоридже?
Владимир Путин заявил о надежде на то, что Киев "не будет препятствовать намечающемуся прогрессу,, в урегулировании".
Также он повторил слова Трампа: если бы тот был президентом, то полномасштабной российско-украинской войны бы не было.
"У нас была очень продуктивная встреча. Мы смогли обсудить многие вопросы. К сожалению, пока что соглашения нет. Я буду созваниваться с представителями НАТО, с президентом Зеленским, проинформирую его", – заявил президент США Дональд Трамп.
Также он сообщил, что поговорил с Зеленским и коллегами по НАТО после встречи с Путиным
Мы всегда считали украинский народ братским. Все, что сейчас происходит – большая трагедия,
– заявил Владимир Путин.
Он заявил, что Россия якобы заинтересована в окончанию "украинского кризиса". По его словам, Москва якобы "готова работать над безопасностью Украины".
Глава Российского фонда инвестиций Кирилл Дмитриев перед пресс-конференцией заявил, что "переговоры Путина и Трампа прошли на удивление хорошо".
А российский посол Александр Дарчиев на вопрос о сдвигах в дипломатических переговорах России и США сказал: "мы стараемся, но пока больших прорывов нет".
Российский диктатор назвал логичным проведение саммита на Аляске, поскольку Россия и США – соседи. Путин рассказал, что во время встречи с Трампом на Аляске поприветствовал его как соседа. Он также рассказал, что у него установились очень хорошие прямые контакты с Трампом.
"У нас с президентом Трампом сложились очень хорошие прямые контакты. Мы не раз разговаривали по телефону, в Россию не раз приезжал спецпредставитель США. И как вы знаете, один из основных вопросов – это ситуация вокруг Украины. США и Трамп не пытаются решить этот конфликт, они пытаются понять суть конфликта", – сказал он.
Кроме того, он заявил, что Россия благодарна США за "бережное отношение к памяти советских воинов, похороненных на Аляске".
Владимир Путин назвал конструктивными и полезными свои переговоры с Трампом.