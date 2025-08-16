01:57, 16 августа

Российский диктатор назвал логичным проведение саммита на Аляске, поскольку Россия и США – соседи. Путин рассказал, что во время встречи с Трампом на Аляске поприветствовал его как соседа. Он также рассказал, что у него установились очень хорошие прямые контакты с Трампом.

"У нас с президентом Трампом сложились очень хорошие прямые контакты. Мы не раз разговаривали по телефону, в Россию не раз приезжал спецпредставитель США. И как вы знаете, один из основных вопросов – это ситуация вокруг Украины. США и Трамп не пытаются решить этот конфликт, они пытаются понять суть конфликта", – сказал он.

Кроме того, он заявил, что Россия благодарна США за "бережное отношение к памяти советских воинов, похороненных на Аляске".