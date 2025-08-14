Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що швидке завершення війни можливе за умови жорстких рішень і посилення тиску на Росію. Він наголосив, що після переговорів усім сторонам доведеться зробити остаточний вибір.

Що може пришвидшити фінал війни?

Подоляк наголосив, що завершення війни можливе лише за умови істотного послаблення військових та економічних можливостей Росії. Він підкреслив, що агресор продовжуватиме бойові дії, якщо отримуватиме від війни прибуток.

Ви не можете просто домовитись з агресором, який не отримав реалізацію всіх своїх задумів, щоб він зупинився, якщо він буде вважати, що війна приносить йому дохід,

– пояснив Подоляк.

Він додав, що потрібні швидкі та жорсткі кроки, які зменшать військовий потенціал Росії. Це стосується як розширення санкцій, так і збільшення обсягів постачання зброї Україні.

Роль США та позиція Трампа

Подоляк підкреслив, що у разі особистої зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна важливим стане не лише зміст домовленостей, а й темп їхнього виконання. На його думку, саме швидкість рішень може вплинути на подальший перебіг війни.

Далі буде необхідність з паном Трампом перейти до режиму максимально швидких, жорстких рішень, які суттєво впливатимуть на спроможність Росії вести війну,

– сказав радник.

Він зазначив, що Трамп відрізняється від багатьох інших політиків готовністю діяти оперативно та ухвалювати нестандартні рішення, що може змінити динаміку міжнародного тиску на Москву.

Війна на території Росії

Подоляк зазначив, що дедалі більше союзників України підтримують право Збройних Сил України завдавати ударів по цілях у Росії без жодних обмежень. Він вважає, що це значно посилить українські можливості на полі бою.

Війна має бути перенесена на територію Росії в зовсім іншому масштабі. Ракет і дронів має бути набагато більше в Україні, і тоді все буде достатньо швидко йти до фіналу,

– наголосив Подоляк.

Він підкреслив, що майбутня зустріч в Анкориджі може стати ключовою подією, яка визначить конкретні терміни завершення війни.