Британський журналіст, публіцист і видавець Пітер Дікінсон розповів 24 Каналу, що не варто розраховувати на припинення вогню найближчим часом. Він вважає, що діалог із Росією необхідний, проте, аби розмова мала якийсь сенс, з Путіним треба говорити із позиції сили.

Чи тисне Трамп на Путіна?

На думку Пітера Дікінсона, попри свої заяви та погрози санкціями, Трамп не продемонстрував реальну силу, яка б змусила Путіна піти на мир.

Ми далекі від угоди про припинення вогню. Зустріч на Алясці виглядає як спонтанна акція організована в останній момент. Це можна пояснити тим, що Путін намагається відвернути увагу Трампа від санкцій і тарифів. Це не нова тактика Росії,

– сказав він.

Кремлівський диктатор, ймовірно, навмисне запропонував саміт на Алясці, щоб не було посилення тиску на Росію з боку США. За словами журналіста, Путін знав, що Трамп погодиться, адже американський лідер дуже любить особисті дипломатичні зустрічі у такому форматі.

Чому Аляска стала місцем зустрічі Трампа і Путіна?

Дікінсон зауважив, що Аляска є вибором Путіна, а не Трампа, адже проведення зустрічі там позбавляє кремлівського диктатора необхідності пролітати над Європою. Таким чином його не зможуть арештувати як воєнного злочинця.

Також це дозволяє максимально дистанціювати зустріч від Європи, адже Путін не хоче, щоб європейці брали участь. Він хоче, щоб за столом був лише Трамп та він. Україна та Європа відсуваються в бік. Це дозволяє Путіну виглядати глобальним лідером,

– зауважив він.

Аляска є колишньою територією Росії. Це дозволяє диктатуру сказати, що він начебто прибув на історичну російську землю. Така ситуація дозволяє підкреслити, що американці й росіяни раніше вже мали досвід з укладання угод та обміном територій.

Журналіст підкреслив, що, з огляду на візуальний меседж, Путіну це дуже вигідно. Це хитрий план Росії, щоб позбутися статусу світового ізгоя.

Що хоче Путін від переговорів з Трампом?

Пітер Дікінсон зауважив, що мета Росії очевидна. Перше – Кремль прагне затягнути мирний процес та продовжити війну. Ймовірно, Путін запропонує створити комісії, які будуть обговорювати варіанти перемир'я. Проте все буде спрямоване на те, щоб лише створити видимість готовності йти на діалог.

Це дозволить Путіну виграти 2 – 3 місяці, щоб продовжувати війну без нових санкцій та тарифів проти російських партнерів, зокрема Індії та Китаю,

– сказав він.

Друге – розколоти Захід, щоб змусити Трампа відвернутись від Європи. Мовляв, начебто не Росія заважає миру, а європейці.

Важливо! США тимчасово послабили санкції проти Росії, дозволивши окремі фінансові операції, пов'язані з підготовкою зустрічі Путіна та Трампа 15 серпня, причому дія цього дозволу триватиме до 20 серпня. Політолог Ігор Рейтерович вважає, що саміт навряд чи принесе значні результати, окрім можливих розмов про "перемир'я в повітрі".

Британський журналіст додав, що Трамп неодноразово давав Путіну "другий шанс", щоб той погодився на припинення вогню, проте диктатор кожного разу знаходив привід як "викрутитись". Терпіння американського лідера може вичерпатися, проте поки він знову і знову намагається домовитись із Росією.

Це, ймовірно, триватиме доти, поки Трамп зможе просувати цю ідею серед своїх виборців та соратників.