Британский журналист, публицист и издатель Питер Дикинсон рассказал 24 Каналу, что не стоит рассчитывать на прекращение огня в ближайшее время. Он считает, что диалог с Россией необходим, однако, чтобы разговор имел какой-то смысл, с Путиным надо говорить с позиции силы.

Давит ли Трамп на Путина?

По мнению Питера Дикинсона, несмотря на свои заявления и угрозы санкциями, Трамп не продемонстрировал реальную силу, которая бы заставила Путина пойти на мир.

Мы далеки от соглашения о прекращении огня. Встреча на Аляске выглядит как спонтанная акция организованная в последний момент. Это можно объяснить тем, что Путин пытается отвлечь внимание Трампа от санкций и тарифов. Это не новая тактика России,

– сказал он.

Кремлевский диктатор, вероятно, умышленно предложил саммит на Аляске, чтобы не было усиления давления на Россию со стороны США. По словам журналиста, Путин знал, что Трамп согласится, ведь американский лидер очень любит личные дипломатические встречи в таком формате.

Почему Аляска стала местом встречи Трампа и Путина?

Дикинсон заметил, что Аляска является выбором Путина, а не Трампа, ведь проведение встречи там лишает кремлевского диктатора необходимости пролетать над Европой. Таким образом его не смогут арестовать как военного преступника.

Также это позволяет максимально дистанцировать встречу от Европы, ведь Путин не хочет, чтобы европейцы участвовали. Он хочет, чтобы за столом был только Трамп и он. Украина и Европа отодвигаются в сторону. Это позволяет Путину выглядеть глобальным лидером,

– отметил он.

Аляска является бывшей территорией России. Это позволяет диктатуре сказать, что он якобы прибыл на историческую российскую землю. Такая ситуация позволяет подчеркнуть, что американцы и россияне ранее уже имели опыт с заключением соглашений и обменом территорий.

Журналист подчеркнул, что, учитывая визуальный месседж, Путину это очень выгодно. Это хитрый план России, чтобы избавиться от статуса мирового изгоя.

Что хочет Путин от переговоров с Трампом?

Питер Дикинсон заметил, что цель России очевидна. Первое – Кремль стремится затянуть мирный процесс и продолжить войну. Вероятно, Путин предложит создать комиссии, которые будут обсуждать варианты перемирия. Однако все будет направлено на то, чтобы только создать видимость готовности идти на диалог.

Это позволит Путину выиграть 2 – 3 месяца, чтобы продолжать войну без новых санкций и тарифов против российских партнеров, в частности Индии и Китая,

– сказал он.

Второе – расколоть Запад, чтобы заставить Трампа отвернуться от Европы. Мол, вроде бы не Россия мешает миру, а европейцы.

Важно! США временно ослабили санкции против России, разрешив отдельные финансовые операции, связанные с подготовкой встречи Путина и Трампа 15 августа, причем действие этого разрешения продлится до 20 августа. Политолог Игорь Рейтерович считает, что саммит вряд ли принесет значительные результаты, кроме возможных разговоров о "перемирии в воздухе".

Британский журналист добавил, что Трамп неоднократно давал Путину "второй шанс", чтобы тот согласился на прекращение огня, однако диктатор каждый раз находил повод как "выкрутиться". Терпение американского лидера может иссякнуть, однако пока он снова и снова пытается договориться с Россией.

Это, вероятно, продлится до тех пор, пока Трамп сможет продвигать эту идею среди своих избирателей и соратников.