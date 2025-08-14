13 августа прошел онлайн-разговор европейских лидеров, Владимира Зеленского с Дональдом Трампом и его командой. На ней были согласованы 5 ключевых принципов урегулирования войны в Украине: прекращение огня как предпосылка дальнейших переговоров, обсуждение территорий только с текущих линий фронта, обязательные западные гарантии безопасности и т.д., передает 24 Канал.

Почему Трамп против Зеленского на Аляске?

Как пишет WSJ, сначала европейские лидеры хотели иметь своего представителя на встрече в Аляске. Впрочем, после разговора немецкого канцлера Фридриха Мерца с Трампом отказались от этого требования, одновременно публично призвав к участию Зеленского в любых переговорах с Путиным.

Известно, что Трамп выразил обеспокоенность, что присутствие Зеленского с самого начала может сорвать переговоры.

Президент США согласился, что после встречи с Путиным сначала проинформирует Зеленского о ее результатах, а затем европейских союзников.

Напомним, что ранее Дональд Трамп уже объяснял, почему не желает присутствия Зеленского на своем саммите с главой Кремля. Политик заметил, что, мол, украинский президент три года постоянно участвовал в различных встречах, но безрезультатно.

Заметим, что США готовят трехстороннюю встречу Путин – Трамп – Зеленский в конце следующей недели.