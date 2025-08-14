13 серпня пройшла онлайн-розмова європейських лідерів, Володимира Зеленського із Дональдом Трампом та його командою. На ній було узгоджено 5 ключових принципів врегулювання війни в Україні: припинення вогню як передумова подальших переговорів, обговорення територій лише з поточних ліній фронту, обов'язкові західні гарантії безпеки тощо, передає 24 Канал.

Дивіться також Згадують Ялту 1945-го: в ISW розповіли, як Кремль використовує саміт Путіна і Трампа

Чому Трамп проти Зеленського на Алясці?

Як пише WSJ, спершу європейські лідери хотіли мати свого представника на зустрічі в Алясці. Втім, після розмови німецького канцлера Фрідріха Мерца з Трампом відмовилися від цієї вимоги, водночас публічно закликавши до участі Зеленського у будь-яких переговорах із Путіним.

Відомо, що Трамп висловив занепокоєння, що присутність Зеленського з самого початку може зірвати перемовини.

Президент США погодився, що після зустрічі з Путіним спершу проінформує Зеленського про її результати, а потім європейських союзників.

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп вже пояснював, чому не бажає присутності Зеленського на своєму саміті з очільником Кремля. Політик зауважив, що, мовляв, український президент три роки постійно брав участь у різних зустрічах, але безрезультатно.

Зауважимо, що США готують тристоронню зустріч Путін – Трамп – Зеленський наприкінці наступного тижня.