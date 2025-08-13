У середу Володимир Зеленський разом із провідними європейськими партнерами планують під час зустрічі з Трампом окреслити "червоні лінії", щоб не дозволити Путіну перетворити потенційне перемир’я на перепочинок. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Дивіться також Трамп "усе ще злий" на Путіна: проросійські заяви потрібні, щоб налагодити контакт, – Axios

Чого Україна очікує від переговорів Трампа та Путіна?

Ми розуміємо намір росіян спробувати обдурити Америку – ми цього не допустимо,

– сказав Зеленський на початку цього тижня.

Київ наполягає, що будь-які переговори мають включати питання відшкодування збитків на сотні мільярдів доларів, повернення близько 20 тисяч незаконно вивезених дітей та обмін усіх військовополонених.

Найголовніше – Україні потрібна угода з дієвими гарантіями безпеки, а не угода, яка дозволить Трампу та Путіну реінтегрувати Росію у світову економіку.

Скепсис у Києві щодо перспектив саміту відчутний.

"Я не очікую жодного прориву від цього саміту. Путін не відмовився від своєї кінцевої мети – знищити Україну. Він може погодитися лише на припинення вогню, яке створить умови для нашого знищення", – сказав Олександр Мережко, голова комітету з питань зовнішніх відносин українського парламенту.

Він підкреслив, що для Трампа подібні зустрічі – це насамперед медіашоу, як у випадку із зустріччю з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, тоді як для Путіна – це нагода постати в ролі впливового світового гравця, а не міжнародного ізгоя, яким він має бути.

Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які приймаються без України, є водночас рішеннями проти миру,

– підкреслив Зеленський.

Чи може відбутися обмін територіями?

США висувають ідею, що Україна має відмовитися від територій Донбасу в обмін на перемир'я.

Україна ж не збирається йти ні на які поступки територіями, які є гарантовані її конституцією та міжнародним правом.

Ми не залишимо Донбас. Ми не можемо цього зробити. Для росіян він – це трамплін для майбутнього нового наступу. Якщо ми залишимо Донбас за власним бажанням або якщо на нас чинитимуть тиск, ми розпочнемо третю війну,

– сказав Зеленський.

Метою Путіна, за словами Зеленського, є знищення незалежності України, а не так її території.

Якщо ж Україні доведеться поступитися територіями, то Київ готовий про це говорити лише після припинення вогню.

"Коли йдеться про все це питання території, коли йдеться про визнання, наприклад, можливо, в майбутній угоді, що Росія контролює де-факто, фактично частину території України, це має бути ефективне визнання, а не політичне де-юре визнання", – сказав генсек НАТО Марк Рютте.

Колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс назвав умови глави НАТО "огидними".

Ба більше, крок з обміну територіями поставить хрест на адміністрації Зеленського. Зміна кордонів потребуватиме конституційних змін, яких буде важко досягти. Це також розгніває населення, яке пожертвувало кров’ю та скарбами, щоб стримати Росію, і може призвести до того, що сотні тисяч людей будуть переміщені з території, переданої Росії.

Відступ з Донбасу також передасть Росії оборонні споруди України. Це ускладнить для ЗСУ відбиття ймовірної майбутньої атаки.

Чому Україна вимагає репарацій?

Оцінки шкоди, завданої російською агресією оцінюють від 500 мільярдів до 1 трильйона доларів. Україна хоче, що Росія заплатила за завдані руйнування.

З цього приводу у Києва є певні важелі впливу. Значна сума російських активів наразі заморожена і може бути передана Україні.

Ідею репарацій підтримує зокрема канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Без їх оплати, Москва не повинна отримати доступ до своїх активів, вважає він.

Як питання гарантій Україні стало гострим?

Київ вважає, що єдиною довгостроковою і надійною гарантією безпеки для нього є членство України у Євросоюзі та НАТО.

Чи будемо ми в НАТО? В ЄС? Я нічого не чув – просто жодної пропозиції, яка б гарантувала, що нова війна не почнеться завтра. Нам потрібні гарантії безпеки, які збережуть, перш за все, нашу державу, суверенну державу, нашу незалежність,

– сказав Зеленський.

Трамп виключив членство України у НАТО, що підтримали кілька країн-членів Альянсу. Цього також чітко вимагає Москва.

За словами Зеленського, деякі країни ЄС блокують вступ України, побоюючись економічних наслідків членства бідної країни з величезним аграрним сектором.

Серед вимог Росії є також скорочення української армії та зупинка постачання зброї до України. Вже зараз баланс фінансування зброї для України змістився на користь Європи, а не США.

З початку війни Європа надала щонайменше 73,9 мільярда євро військової допомоги, тоді як США надали 64 мільярди євро.

Що робити з викраденими українськими дітьми та військовополоненими?

Майже 20 000 українських дітей було забрано Росією. Україні наразі вдалося повернути 1453 дітей за посередництва Катару та інших країн.

Нещодавно адміністрація Трампа ще більше ускладнила відстеження та повернення українських дітей у Росії після розформування цільової групи Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету, яка допомагала знаходити викрадених дітей та викривати співучасників російських та білоруських чиновників.

У 2023 році МКС видав ордер на арешт Путіна за воєнні злочини, пов'язані з незаконною депортацією дітей з окупованих районів України до Російської Федерації.

Обмін полоненими, з іншого боку, йде задовільно і є рідкісним дипломатичним успіхом адміністрації Трампа. З початку його посередницьких зусиль сторони обмінялися понад 2000 полоненими, але тисячі ще залишаються в полоні, причому Росія навіть не дозволяє міжнародним правозахисним організаціям відвідати всі місця, де їх тримають.

Чому Трамп повинен припинити "рятувати" Росію?

Як зазначають аналітики, Росія вже страждає від своєї війни. На полі бою загинули або отримали поранення понад 1 мільйон росіян, а західні санкції, попри відмову Москви це визнавати, впевнено руйнують російську економіку.

Тімоті Еш, аналітик, який стежить за Україною, підрахував, що війна наразі коштувала Росії близько 2 трильйонів доларів, що близько до її річного обсягу виробництва усієї економіки.

Київ хоче, щоб тиск на Росію продовжувався. Українська сторона переконує Трампа, що загроза подальшого посилення санкцій проти Росії підштовхне Росію до серйозних переговорів.

Наше завдання – не дати Трампу чи комусь іншому шансу врятувати Росію. Нам потрібно підтримувати та посилювати санкції, а також завдавати ударів по промислових, енергетичних та логістичних об'єктах противника. Це руйнує його виробничий потенціал і ще більше підриває економіку,

– сказав Ілля Несходовський, керівник аналітичного відділу аналітичного центру ANTS National Interest Protection Network, у своєму дописі на Facebook.

Для Києва ставки переговорів на Алясці є екзистенційними. За деяких умов Україні легше пережити війну, аніж невигідний мир, вважають аналітики.