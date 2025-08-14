Кремль використовує саміт на Алясці, щоб представити Росію як світову державу, рівну Сполученим Штатам, і показати Путіна рівним президенту США Дональду Трампу, передає 24 Канал із посиланням на ISW.

Як Росія "наживається" на майбутній зустрічі Трампа і Путіна?

Ключовий російський переговорник Кирило Дмитрієв 13 серпня натякнув на Ялтинську конференцію 1945 року між США, Великою Британією та Радянським Союзом, заявивши, що Ялтинська конференція "виграла Другу світову війну", і що Путін і Трамп так само "запобіжать Третій світовій війні".

Заступник голови комітету держдуми Росії з міжнародних справ Олексій Чепа посилив порівняння між майбутнім самітом і Ялтинською конференцією та заявив, що США і Росія мають "спілкуватися один з одним як друзі".

Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов наголосив, що Трамп повинен відвідати окупований Крим, щоб домовитися про "нову ялтинську мирну угоду".

Декілька російських ЗМІ так само порівняли саміт на Алясці з Ялтою і заявили, що "люди, які мають реальний вплив на глобальні процеси", сядуть за стіл переговорів на Алясці.

Російські порівняння саміту США – Росія 15 серпня з Ялтинською конференцією 1945 року є спробою приховати дисбаланс сил між США і Росією та подати останню як державу з набагато сильнішими дипломатичними, військовими й економічними позиціями, ніж вона має насправді,

– пояснили аналітики Інституту вивчення війни.

У країні-агресорці намагаються представити сам факт зустрічі Трампа і Путіна як перемогу Росії, щоб створити враження, що нібито вона є рівною США.

Такі порівняння також некоректні, адже Ялтинська конференція 1945 року завершилася домовленістю про повоєнну Європу, тоді як Трамп та інші американські посадовці неодноразово наголошували, що саміт 15 серпня не призведе до жодних угод між США і Росією щодо завершення війни в Україні. Ця зустріч Путіна і Трампа матиме "ознайомчий характер". Президент США хоче зрозуміти, чи є у диктатора наміри закінчити війну.