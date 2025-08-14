Почему и на какой срок США сняли санкции с России?

Новые правила нужны для подготовки встречи Путина и Трампа 15 августа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Управление по контролю за иностранными активами Минфина США.

Минфин сообщил о временном снятии ограничений на транзакции из России. Запрещенные санкциями операции можно будет осуществлять, если они касаются встречи двух президентов на Аляске. Временно разрешили:

Разблокировать замороженные активы;

Проводить другие запрещенные операции, кроме прямо указанных в лицензии.

Снятие ограничений будет действовать до 20 августа.

О чем могут договориться Путин и Трамп на встрече?

Уже 15 августа на Аляске встретятся Путин и Трамп. Впрочем не стоит возлагать на нее больших надежд, ведь в итоге она может ни к чему не привести.

Политолог Игорь Рейтерович рассказал, что это важный момент, что по результатам этой встречи, мы увидим чуть ли не 2 противоположных заявления: одна – американская, другая – российская. Россияне любят говорить о том, чего на самом деле не было и подавать совсем другой вариант встречи, которая непосредственно происходит.

Не надо возлагать большие надежды на то, что эта встреча будет результативной. Максимальный результат, который может быть озвучен, это история о так называемом перемирии в воздухе. Все остальное пока очень маловероятно выглядит. Как бы нам не хотелось, чтобы там приняли какое-то решение,

– отметил Рейтерович.

Он добавил, что это решение надо еще согласовать с европейцами и непосредственно с Украиной. Надо надеяться, что европейцы убедят Трампа в том, что надо говорить и какую позицию надо занимать.