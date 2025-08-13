О том, что новая встреча Трампа с Путиным может быть "рецептом катастрофы", 24 Канал пишет со ссылкой на The Guardian.

Смотрите также Путин может унизить Трампа: ветеран США предположил, как Кремль использует встречу на Аляске

Почему саммит Путина и Трампа может быть опасным?

Издание отмечает, что в 2018 году в городе Хельсинки уже происходил разговор тет-а-тет Трамп и Путина. Тогда американский президент публично поставил под сомнение данные разведки о том, что Россия вмешивалась в выборы. Поддерживая это мнение, он фактически признал версию Кремля правильной. В тот момент стыдно было бывшей советнице Трампа Фионе Хилл, которая признавалась, что едва не пошла включать пожарную сигнализацию, чтобы прервать пресс-конференцию.

Теперь лидеры Соединенных Штатов и России будут говорить об Украине, войне и, вероятно, "обмене землями". Сейчас даже европейские лидеры волнуются за результаты встречи. В частности, издание отметило, что Дональд Трамп снова может ненароком повторить кремлевские нарративы. А то, что на такие важные переговоры не пригласили Украину, вызывает сравнение с Ялтинской конференцией в 1945 году, когда СССР, США и Великобритания втроем решили судьбу Европы.

Как отметили эксперты, Владимир Путин может подать любую договоренность с Трампом как свершившийся факт, который Европа и Украина должны будут "принять или отклонить". Для этого российский диктатор фактически может использовать непредсказуемость Дональда Трампа.

Интересно, что встречу президентов запланировано провести без советников в комнате. Поэтому неизвестно, будут ли жизнеспособными договоренности, принятые частным образом. В том же 2018 году Дональд Трамп в городе Хельсинки объявлял о соглашении с Путиным по доступу к подозреваемым в киберпреступлениях, но на самом деле оно так и не начало работать. The Guardian подытожил, что Трамп тогда не до конца понимал, что ему говорил российский лидер.