Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg. При цьому Трамп наголосив, що Україна має сама вирішувати, що робити зі своїми землями.

Які територіальні вимоги Путіна?

Російський президент так і не готовий до поступок щодо припинення війни в Україні.

Анонімні джерела Bloomberg повідомили, що в Європі турбуються, що Трамп, який хоче якнайшвидше укласти мирну угоду, тиснутиме на Зеленського, аби той пішов на територіальні поступки.

У New York Times додали, що президент США передав вимоги Путіна й іншим європейським лідерам. При цьому він наголосив, що мир в Україні може настати дуже швидко, якщо Київ віддасть Донбас Росії.

Джерела видання кажуть, що в обмін на це Путін запропонував припинення вогню на фронті, а також погодився письмово пообіцяти більше не нападати на Україну та Європу загалом.

До слова, видання Axios також писало, що російський диктатор вимагає Донбас в обмін на замороження бойових дій в Запорізькій та Херсонській області.