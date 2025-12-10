Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко пояснив 24 Каналу, що Китаю вигідно, щоб Росія залишалася у війні, була максимально залежною від нього, але не ставала американо-орієнтованою.

Чому Європа активізує дипломатію з Китаєм?

Європейські лідери шукають баланс у відносинах на тлі змін геополітики. ЄС прагне зміцнювати економічну й політичну взаємодію з Пекіном.

"Китай не хоче, щоб в Росіюзайшли американські інвестиції. Натомість Пекіну вигідно, щоб Росія перебувала у війні і залишалася на цьому рівні", – зазначив Мусієнко.

Китай офіційно не змінював своєї позиції щодо підтримки суверенітету України, тож важливо стежити за можливими змінами його настроїв. Вони можуть виникнути через динаміку постійних американо-китайських переговорів, які ведуться на різних рівнях – від радників до фінансових та економічних відомств.

США вважають Китай ключовим викликом для безпеки. Тому Пекін шукатиме баланс і маневруватиме, щоб стримувати вплив Вашингтона та вигідно позиціювати себе у глобальній політиці.

Не випадково американська і китайська делегація в один день приїхали до Росії й вели переговори. Якби Китай був готовий йти на поступки Америці, ми вже почули б певні заяви та побачили кроки, але їх немає,

– підкреслив Мусієнко.

Що ще відомо про взаємини Росії та Китаю?