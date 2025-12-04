Таку думку 24 Каналу висловив журналіст, експерт-міжнародник Олександр Демченко, зауваживши, що Пекін терміново мусив втрутитись у переговори Росії та США. В результаті, Китай досяг того, чого хотів.

Як Китай міг зірвати переговори?

Журналіст пояснив, що Ван Ї – це не просто міністр закордонних справ Китаю, він відповідальний за всю зовнішню політику країни. Його можна вважати правою рукою президента Сі Цзіньпіна, Ван Ї фактично його довірений.

Тим часом такі зустрічі, як переговори Путіна з американською делегацією, на думку Демченка, просто так не відбуваються. Тому китайці різко зірвались та прибули в Москву. Він припустив, що після зустрічі Путіна з Кушнером та Віткоффом Ван Ї окремо прийшов до російського диктатора на переговори.

Китай зірвав переговори та змінив порядок денний у переговорах Москви та Вашингтону. Думаю, китайці постарались та зірвали угоду з американцями,

– наголосив він.

Журналіст підкреслив, що Китаю невигідне закінчення війни, тому Пекін не тисне на Кремль, а допомагає йому – купує енергоресурси, нафту, будує в Росії дронові заводи та постачає країні-агресорці комплектуючі. Навіть російські золото валютні резерви вже перевели в юані.

Цікаво! Політолог Олег Саакян зазначив, що раніше Пекін стояв осторонь від перемовного процесу, але зараз вбачає зручний момент долучитися до нього. Саакян припустив, що Ван Ї поїхав до Росії, показуючи, що домовлятися з нею без Китаю не вдасться.

Він додав, що Пекін може вимагати "в обмін на завершення війни", щоб США закрили очі на його вимоги щодо Тайваню. Тому Віткофф та Кушнер прибули до США після переговорів фактично з пустими руками, а риторика Путіна знову змінилась – мовляв, він готовий до війни і з Європою.

Що відомо про позицію Китаю щодо війни?