Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

Чого чекати від зустрічі у Вашингтоні?

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що візьме участь у розмові "на прохання президента Зеленського".

До зустрічі в Білому домі також мають приєднатися прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент Фінляндії Александер Стубб.

За словами журналістів, запрошення групи європейських лідерів може бути спробою Зеленського уникнути повторення сварки в Овальному кабінеті з Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом у лютому. Тоді катастрофічна зустріч завершилася тим, що Зеленський достроково залишив Білий дім.

Як повідомляє кореспондентка Sky News у США Марта Кельнер, на Зеленського чекає значно стриманіший прийом, ніж той, що влаштували Путіну: без червоної доріжки та гучних оплесків.

Атмосфера, ймовірно, буде більш діловою, адже на боці Зеленського будуть європейські лідери, зокрема Стубб, і їхня участь як посередників може допомогти уникнути повторення конфлікту в Овальному кабінеті.

Нагадаємо, раніше Фрідріх Мерц заявив, що під час зустрічі з Дональдом Трампом політики обміняються думками щодо стану мирних зусиль, гарантій безпеки, територіальних питань та подальшої підтримки України.

За його словами, також може підійматися питання збереження санкційного тиску на Росію.