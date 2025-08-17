После этого к ним присоединятся европейские лидеры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BILD.

Как будет происходить встреча в Вашингтоне?

Как пишет BILD со ссылкой на правительственные круги, сначала Трамп встретится наедине с Зеленским. Лишь впоследствии к переговорам присоединятся европейские партнеры, после чего состоится рабочий ужин и обсуждение в расширенном формате, которая продлится несколько часов.

В Вашингтоне хорошо помнят предыдущий визит Зеленского: февральская встреча в Белом доме закончилась громким скандалом и временным приостановлением военной помощи США. Такой сценарий не исключают и теперь, даже в присутствии европейских союзников.

Среди участников нынешнего визита: канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Финляндии Александер Стубб, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, глава правительства Италии Джорджия Мелони и Генсек НАТО Марк Рютте.

Официальной причиной поездки является подготовка возможных договоренностей по мирному соглашению с российским президентом Владимиром Путиным.

Европейские страны, особенно Берлин, выступали за установление режима прекращения огня еще до начала любых мирных переговоров. Однако Трамп отверг этот план и теперь стремится ускорить процесс. Он уже анонсировал проведение трехсторонних переговоров с Зеленским и Путиным до конца следующей недели, но реализация этого сценария будет зависеть от результатов встречи в Овальном кабинете. Между тем из Москвы звучат крайне скептические сигналы относительно этой идеи.