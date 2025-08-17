Публицист, эксперт по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов высказал 24 Каналу мнение, что Трамп на Аляске точно понес репутационные потери.

Богданов рассказал, что Трамп обнял военного преступника, американские солдаты выстилали Путину красную дорожку. Это абсолютно мерзко, это удар по престижу США. Украинцам обидно это видеть. Впрочем это оскорбительно видеть и американским патриотам, даже трампистам.

Их страна много десятилетий была гарантом мира и стабильности в мире, главным тираноборцем в мире, принимает кровавого диктатора, абсолютно аморального. К этому же еще и активно с ним обнимаются. Очень интересно, что об этом думает американское общество,

– отметил публицист.

Он продолжил, что выглядело это специфически. Впрочем это проблемы американцев, и пусть они сами разбираются с этими проблемами. Дальнейшие звонки Трампа Зеленскому и европейцам показали, что у него нет инструментов давить на Европу и Украину.

Почему Трампу важен визит Зеленского?

По словам эксперта по стратегическим коммуникациям, сейчас уже не ситуация не января – февраля. У Трампа уже не так все хорошо внутри. У него скандалы с некогда наиболее преданными ему трампистами. Впрочем катастроф не будет, если мы не будем делать резких движений.

"Трампу нынешний визит Зеленского более нужен, чем Зеленскому. Показать, что он не лег под Путина, что американский лидер не льстил российскому диктатору. Сейчас для многих выглядит именно так, и Трампу придется доказывать, что все не так, как выглядело", – заметил Богданов.

Как он отметил, это не будет успешно. После такой позорной истории это займет время. Впрочем поле для маневра у Трампа уменьшилось. У Путина, к сожалению, нет. Он получил отсрочку и выиграл несколько недель для своей экономики, умирающей.

Трамп же уменьшил поле для маневра, по сравнению с тем, что имел в январе – мае. Учитывая, что у него всегда остается соблазн слить интересы Украины и Европы ради дружбы с Путиным, по моему мнению, хорошо, что так произошло, потому что меня страдания Трампа вообще не волнуют,

– подчеркнул публицист.

Он добавил, что Трамп сам виноват, что он выглядит клоуном на фоне Путина и унижается перед ним. Давление европейцев, украинцев и американцев, в частности, авторитетных военных, которые очень возмущены унижением перед военным преступником, поможет.