Невозможно принять решение о мире, не учитывая интересов Украины. Такое заявление госсекретарь США Марко Рубио сделал в интервью NBC News, передает 24 Канал.
Какие три основных условия для мирного соглашения?
По словам Марка Рубио, несмотря на многочасовой саммит Трампа с Путиным на Аляске, для подписания окончательного договора нужно приложить еще много усилий. Прежде всего, он подчеркивает необходимость сосредоточиться на 3 основных аспектах во время переговоров, а именно:
- определение границ и статуса территорий после завершения войны;
- гарантии долгосрочной безопасности для Украины, чтобы исключить новую агрессию;
- пути восстановления государства, что более трех с половиной лет испытывала удары и разрушения.
Отдельно Госсекретарь отметил, что трудно говорить о каких-либо договоренностях, пока продолжаются обстрелы.
Обратите внимание! У своем интервью Рубио подчеркнул, что главным препятствием в мирном урегулировании конфликта является позиция Москвы. Ведь для прекращения войны нужна воля обеих сторон. Россия же сейчас не демонстрирует готовности к этому.
На каком этапе мирные переговоры?
- В понедельник, 18 августа, пройдет встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в США. Президент Украины уже прибыл в Вашингтон, где он вместе с европейскими лидерами проведет переговоры о прекращении войны в Украине.
- Переговоры состоятся в Белом доме согласно утвержденным графиком. По информации СМИ, одной из тем обсуждения могут быть потенциальные "территориальные уступки".
- Ранее также сообщалось, что европейские союзники готовы развернуть собственные военные силы в Украине после окончания боевых действий.