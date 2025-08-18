Невозможно принять решение о мире, не учитывая интересов Украины. Такое заявление госсекретарь США Марко Рубио сделал в интервью NBC News, передает 24 Канал.

Какие три основных условия для мирного соглашения?

По словам Марка Рубио, несмотря на многочасовой саммит Трампа с Путиным на Аляске, для подписания окончательного договора нужно приложить еще много усилий. Прежде всего, он подчеркивает необходимость сосредоточиться на 3 основных аспектах во время переговоров, а именно:

определение границ и статуса территорий после завершения войны;

гарантии долгосрочной безопасности для Украины, чтобы исключить новую агрессию;

пути восстановления государства, что более трех с половиной лет испытывала удары и разрушения.

Отдельно Госсекретарь отметил, что трудно говорить о каких-либо договоренностях, пока продолжаются обстрелы.

Обратите внимание! У своем интервью Рубио подчеркнул, что главным препятствием в мирном урегулировании конфликта является позиция Москвы. Ведь для прекращения войны нужна воля обеих сторон. Россия же сейчас не демонстрирует готовности к этому.

На каком этапе мирные переговоры?