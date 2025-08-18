Неможливо ухвалити рішення про мир, не враховуючи інтересів України. Таку заяву держсекретар США Марко Рубіо зробив у інтерв'ю NBC News, передає 24 Канал.

Які три основні умови для мирної угоди?

За словами Марка Рубіо, попри кількагодинний саміт Трампа з Путіним на Алясці, для підписання остаточного договору потрібно докласти ще багато зусиль. Перш за все, він підкреслює потребу зосередитися на 3 основних аспектах під час перемовин, а саме:

визначення кордонів та статусу територій після завершення війни;

гарантії довгострокової безпеки для України, щоб унеможливити нову агресію;

шляхи відбудови держави, що понад три з половиною роки зазнавала ударів і руйнувань.

Окремо Держсекретар наголосив, що важко говорити про будь-які домовленості, поки тривають обстріли.

Зверніть увагу! У своєму інтерв'ю Рубіо підкреслив, що головною перешкодою в мирному врегулюванні конфлікту є позиція Москви. Адже для припинення війни потрібна воля обох сторін. Росія ж нині не демонструє готовності до цього.

На якому етапі мирні перемовини?