Росія нібито не проти тристоронньої зустрічі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.
Які умови Росія висунула перед тристоронніми переговорами?
Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Росія нібито "не відмовляється від жодних форм роботи з українського врегулювання. Вона не проти ні двосторонніх, ні тристоронніх форматів.
Водночас він зазначив, що будь-які саміти потрібно готувати "крок за кроком, починаючи з експертного рівня".
Потрібно будь-які контакти за участю перших осіб готувати гранично ретельно,
– додав Лавров.
Зустріч Трампа і Зеленського: що відомо?
- Трамп назвав успішними переговори із Зеленським. Зеленський також відзначив, що розмова з Трампом була гарною та, можливо, найкращою за весь час.
- За словами українського лідера, на тристоронній зустрічі разом з Путіним йтиме мова про чутливі питання, зокрема про розподіл території. Лише під час переговорів Путіна, Трампа й Зеленського, ймовірно, вдасться дійти згоди. Такі перемовини Дональд Трамп хотів би провести якнайшвидше.
- Під час брифінгу український президент заявив, що гарантії безпеки будуть формалізовані на папері в найближчий тиждень або 10 днів.