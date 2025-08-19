Росія нібито не проти тристоронньої зустрічі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

Дивіться також Зустріч Путіна та Зеленського може відбутися в Угорщині, – Reuters

Які умови Росія висунула перед тристоронніми переговорами?

Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Росія нібито "не відмовляється від жодних форм роботи з українського врегулювання. Вона не проти ні двосторонніх, ні тристоронніх форматів.

Водночас він зазначив, що будь-які саміти потрібно готувати "крок за кроком, починаючи з експертного рівня".

Потрібно будь-які контакти за участю перших осіб готувати гранично ретельно,

– додав Лавров.

Зустріч Трампа і Зеленського: що відомо?