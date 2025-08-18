Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву лідера США.
Що заявив Трамп про розмову з Зеленським?
Дональд Трамп і Володимир Зеленський у понеділок, 18 серпня, проводили спільну зустріч у Білому домі.
Невдовзі відкрита частина зустрічі лідерів завершилась та згодом почалися закриті переговори двох лідерів.
Трамп назвав успішними переговори із Зеленським перед зустріччю з європейськими лідерами.
У нас із Зеленським була чудова розмова,
– сказав Трамп.
Він додав, що, можливо, далі буде спроба тристоронньої зустрічі у форматі Трамп-Зеленський-Путін.
Невдовзі Зеленський також відзначив, що їхня розмова з Трампом була гарною.
Ми щойно мали гарну розмову з Трампом. Можливо, найкращу за весь час. Або ж найкраща ще попереду,
– зауважив Зеленський.