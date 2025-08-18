Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву лідера США.

Що заявив Трамп про розмову з Зеленським?

Дональд Трамп і Володимир Зеленський у понеділок, 18 серпня, проводили спільну зустріч у Білому домі.

Невдовзі відкрита частина зустрічі лідерів завершилась та згодом почалися закриті переговори двох лідерів.

Трамп назвав успішними переговори із Зеленським перед зустріччю з європейськими лідерами.

У нас із Зеленським була чудова розмова,

– сказав Трамп.

Він додав, що, можливо, далі буде спроба тристоронньої зустрічі у форматі Трамп-Зеленський-Путін.

Невдовзі Зеленський також відзначив, що їхня розмова з Трампом була гарною.

Ми щойно мали гарну розмову з Трампом. Можливо, найкращу за весь час. Або ж найкраща ще попереду,

– зауважив Зеленський.