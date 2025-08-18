Очікується, що незабаром розпочнеться багатостороння зустріч за участі європейських лідерів, передає 24 Канал.

Дональд Трамп назвав успішними закриті перемовини із Зеленським. Разом із президентом України він зробив спільне фото з лідерами Європи.

У нас із Зеленським була чудова розмова. Можливо, далі ми спробуємо провести тристоронню (за участю Путіна – 24 Канал) зустріч,

— сказав Трамп.