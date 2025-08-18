Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление лидера США.

Что заявил Трамп о разговоре с Зеленским?

Дональд Трамп и Владимир Зеленский в понедельник, 18 августа, проводили совместную встречу в Белом доме.

Вскоре открытая часть встречи лидеров завершилась и впоследствии начались закрытые переговоры двух лидеров.

Трамп назвал успешными переговоры с Зеленским перед встречей с европейскими лидерами.

У нас с Зеленским был замечательный разговор,

– сказал Трамп.

Он добавил, что, возможно, дальше будет попытка трехсторонней встречи в формате Трамп-Зеленский-Путин.

Вскоре Зеленский также отметил, что их разговор с Трампом был хорошим.

Мы только что имели хороший разговор с Трампом. Возможно, лучший за все время. Или же лучшая еще впереди,

– отметил Зеленский.