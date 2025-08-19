Під час брифінгу український президент заявив, що гарантії безпеки будуть формалізовані на папері в найближчий тиждень або 10 днів, передає 24 Канал.

Що відомо про гарантії безпеки для України?

Водночас Володимир Зеленський припустив, що з часом вони будуть розширятися. Глава держави також назвав кілька пунктів майбутньої угоди про гарантії безпеки.

Перша частина – це сильна армія. Йдеться про довготривале фінансування союзниками українського війська, зокрема надання коштів для видачі військовим зарплатні.

Друга частина – це військова допомога від США. Україна хоче за гроші Європи придбати пакет допомоги на 90 мільярдів доларів. До нього, передусім, входять літаки, системи ППО тощо.

Третя частина – це виробництво Україною власних дронів, зокрема для експорту у США. У такому разі відбуватиметься фінансування внутрішнього виробництва.

Також в угоді про гарантії має бути прописане те, що партнери готові зробити. які сили застосувати, аби захистити Україну в разі повторення агресії.

До слова, питання гарантій безпеки прокоментував президент Фінляндії Александр Стубб. Він висловив сподівання, що вже протягом тижня буде готове щось більш конкретне щодо гарантій безпеки.

Однак, каже Стубб, ще немає впевненості щодо того, в якій формі будуть організовані гарантії безпеки, щоб США взяли на себе зобов'язання.