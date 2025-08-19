Во время брифинга украинский президент заявил, что гарантии безопасности будут формализованы на бумаге в ближайшую неделю или 10 дней, передает 24 Канал.

Смотрите также Это то, что мы оставим между мной и Путиным, – Зеленский о вопросах территорий

Что известно о гарантиях безопасности для Украины?

В то же время Владимир Зеленский предположил, что со временем они будут расширяться. Глава государства также назвал несколько пунктов будущего соглашения о гарантиях безопасности.

Первая часть – это сильная армия. Речь идет о долговременном финансировании союзниками украинского войска, в частности предоставление средств для выдачи военным зарплаты.

Вторая часть – это военная помощь от США. Украина хочет за деньги Европы приобрести пакет помощи на 90 миллиардов долларов. В него, прежде всего, входят самолеты, системы ПВО и тому подобное.

Третья часть – это производство Украиной собственных дронов, в частности для экспорта в США. В таком случае будет происходить финансирование внутреннего производства.

Также в соглашении о гарантиях должно быть прописано то, что партнеры готовы сделать. какие силы применить, чтобы защитить Украину в случае повторения агрессии.

К слову, вопрос гарантий безопасности прокомментировал президент Финляндии Александр Стубб. Он выразил надежду, что уже в течение недели будет готово что-то более конкретное относительно гарантий безопасности.

Однако, говорит Стубб, еще нет уверенности относительно того, в какой форме будут организованы гарантии безопасности, чтобы США взяли на себя обязательства.