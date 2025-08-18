Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова Трампа на открытии саммита с украинским президентом и лидерами европейских стран в Белом доме.

Что о возможности трехсторонней встречи говорит Дональд Трамп?

Американский президент будет готовить встречу с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Такие переговоры Дональд Трамп хотел бы провести в сжатые сроки.

Среди прочего на встрече Украина – Россия – США обсудят вопросы гарантий безопасности. Трамп хотел бы, чтобы такая трехсторонняя встреча прошла уже на выходных.

Мы проговорим, кто и что будет делать. Я настроен оптимистично, что вместе мы можем достичь договоренности, которая позволит сдержать новую агрессию против Украины. Думаю, европейские государства возьмут на себя много работы, мы им поможем,

– отметил Дональд Трамп.

Когда президенты соберутся вместе, у них в частности будет возможность определить "возможный обмен территориями" между Украиной и Россией. Американский лидер говорит, что обсуждая этот вопрос стороны будут принимать во внимание текущую линию фронта.

Дональд Трамп заметил, что видит перспективу договоренностей между Зеленским и Путиным. Президент США устойчиво заявил, что вопросы, касающиеся Украины, можно принимать только при участии президента Зеленский и народа во взаимодействии с президентом Путиным. Американский глава добавил, что уже через неделю или две появится ясность о том, удастся ли быстро остановить бои на фронте в Украине.

Что о трехсторонней встрече говорит Зеленский?

По мнению президента Украины, только во время трехсторонней встречи с Владимиром Путиным возможно говорить о территориальных вопросах.

Заявления Трампа о гарантиях безопасности для Украины: что известно

Американский президент высказал мнение о потенциальных гарантии безопасности от США для Украины. На встрече с Путиным и Зеленским детали этих договоренностей удастся обсудить детальнее. Дональд Трамп также отметил, что вместе с европейскими партнерами решат, кто будет отвечать за эти гарантии безопасности.