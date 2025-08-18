Про це пише 24 Канал з посиланням на слова Трампа на відкритті саміту з українським президентом та лідерами європейських країн у Білому домі.

Що про можливість тристоронньої зустрічі каже Дональд Трамп?

Американський президент готуватиме зустріч з Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. Такі перемовини Дональд Трамп хотів би провести в стислі терміни.

Серед іншого на зустрічі Україна – Росія – США обговорять питання безпекових гарантій. Трамп хотів би, щоб така тристороння зустріч пройшла вже на вихідних.

Ми проговоримо, хто і що буде робити. Я налаштований оптимістично, що разом ми можемо досягти домовленості, яка дозволить стримати нову агресію проти України. Думаю, європейські держави візьмуть на себе багато роботи, ми їм допоможемо,

– зазначив Дональд Трамп.

Коли президенти зберуться разом, в них зокрема буде можливість визначити "можливий обмін територіями" між Україною і Росією. Американський лідер говорить, що обговорюючи це питання сторони братимуть до уваги поточну лінію фронту.

Дональд Трамп зауважив, що бачить перспективу домовленостей між Зеленським і Путіним. Президент США стійко заявив, що питання, які стосуються України, можна ухвалювати лише за участі президента Зеленський і народу у взаємодії з президентом Путіним. Американський очільник додав, що вже за тиждень чи два з'явиться ясність про те, чи вдасться швидко зупинити бої на фронті в Україні.

Що про тристоронню зустріч каже Зеленський?

На думку президента України, лише під час тристоронньої зустрічі з Володимиром Путіним можливо говорити про територіальні питання.

Заяви Трампа про гарантії безпеки для України: що відомо

Американський президент висловив думку потенційні гарантії безпеки від США для України. На зустрічі з Путіним і Зеленським деталі цих домовленостей вдасться обговорити детальніше. Дональд Трамп також зазначив, що разом з європейськими партнерами вирішать, хто відповідатиме за ці гарантії безпеки.