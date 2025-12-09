Зустріч у Лондоні показала, що ніякої концепції, що робити далі, в Європі не існує. Про це пише Вадим Денисенко, інформує 24 Канал.

Читайте також Забудьте про Трампа: кого слухати, щоб зрозуміти справжні дії США

Україна та Європа опинилися без плану?

Європа, як максимум, може виділити якісь кошти. Явно недостатні для переламу у війні. Ба більше, Європа має глобальну проблему під назвою "безпека" і, що з цим робити європейці не знають.

Тому, схоже, зараз буде прийняте рішення із розряду "не знаєш, що робити – відклади вирішення питання на потім". У наших реаліях це звучить так: війна продовжується, гроші, можливо, будуть.

Європа може торгувати тільки одним козирем: саме європейцям належить контрольний пакет акцій в санкціях. Повернення Росії у світову геополітику неможливе без Європи. Але цей козир з кожним днем стає все слабшим на фоні проблем в самій Європі (включно з ідеями по розвалу ЄС) і розвалу попереднього західноцентричного порядку у світі.

Тут дуже показовою є поїздка Еммануеля Макрона в Пекін, яка закінчилася майже ультиматумом. Китай почав "качати свої права", а Європа просто не готова до такого повороту подій. В ЄС досі не готові сприйняти новий світ, де є два гегемони – Китай і США, – яким глибоко плювати на питання цінностей. А це, своєю чергою, остаточно обнулило той порядок денний, за який так міцно тримається Європа.

І в Пекіні, і в Вашингтоні відкритим текстом кажуть: ми хочемо доїти Європу і за це будемо боротися. Що цьому протиставити – Європа навіть не уявляє собі.

З негативних моментів, я б також окремо виділив те, що Америка та Росія близькі до того, щоб виділити двосторонні стосунки в окремий трек, розділивши власні питання і питання миру в Україні.

Подобається це комусь чи не подобається, але питання "А що далі?" вже почало звучати. Воно стане одним з головних у внутрішньополітичній повістці.