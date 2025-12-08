Трамп думає, що він найрозумніший, і що він нас "розводить", а тому здійснює психологічний тиск. Хоча прийоми цього тиску дуже примітивні. Про це пише Петро Олещук, інформує 24 Канал.

Читайте також Трамп йде війною на майбутнє США – під загрозою діти, союзники і планета

Що треба зрозуміти про риторику Трампа?

Як продавець на ринку хоче продати вам неліквід, розказуючи, що через пів години прийде інший покупець і "все забере", так само Трамп продає свої "мирні угоди". Ще він дуже любить брехати кожному з "покупців", що інший "покупець" уже на все погодився, але "вирішувати треба швидко".

Ще один улюблений прийом – це вигадати щось самому і сказати, що це позиція когось з "покупців". І потім намагатися усіх переконати, що це "узгоджена позиція", хоча він її сам вигадав.

Ще можна вигадувати небувальщини про інших, аби намагатися на них у такий спосіб тиснути. Наприклад, що "йому привезли документ, а він спав і не вийшов".

А ще він дуже любить вигадувати, що хтось йому щось заборгував, аби теж у такий спосіб тиснути. Цим Трамп нагадує іншого діда, якого постійно "обдурюють".

Трамп – дуже низького рівня торгаш. Він дуже цим пишається, а тому постійно намагається всіх розводити. Якщо згадати про неминучі вікові зміни у його мозку, то стає зрозуміло, чому він говорить 90% того, що він говорить.

Реально щось змістовне буде у заявах Держдепу, де спеціально навчені люди перекладуть це все на людську мову і представлять нам. Як це було з американською зовнішньополітичною стратегією. Там уже буде реально зрозуміло, які є масштаби падіння "Сяючого міста на пагорбі". Змістовно там буде те саме, але без емоційних гойдалок й інших тупих маніпуляцій.