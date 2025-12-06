24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію колонок Project Syndicate. Републікацію повної версії тексту заборонено. Колонка початково вийшла на сайті Project Syndicate і публікується з дозволу правовласника.

З моменту повернення Дональда Трампа до Білого дому федеральний уряд скоротив фінансування Національних інститутів охорони здоров'я приблизно на 2,7 мільярда доларів.

Читайте також Захід може добити російську економіку

Які обурливі рішення у США схвалює Трамп?

Фінансування Національного інституту раку скоротили на 37%. Консорціум з педіатричних пухлин головного мозку – мережа, яка 26 років розробляла експериментальні методи лікування основної причини смерті від раку у дітей – у серпні дізналася, що втратить федеральне фінансування. Клінічні випробування припинили прийом нових пацієнтів. Сім'ї, чиї діти були за кілька тижнів до початку експериментального лікування, шукають альтернативи.

Але під ударом Трампа значно більше, ніж дослідження раку, зокрема архітектура міжнародного миру. Трамп оголосив про плани зупинити програми допомоги у сфері безпеки для східного флангу Європи, навіть попри те, що російські дрони порушують повітряний простір НАТО. Його міністр оборони, колишній ведучий Fox News Піт Гегсет, назвав європейських союзників по НАТО "жалюгідними" та відкинув їх як "нахлібників".

Жозеп Боррель, колишній керівник зовнішньої політики Європейського Союзу, нещодавно заявив, що Сполучені Штати "більше не можуть вважатися союзником Європи". Після 80 років лідерства в трансатлантичному альянсі Америка йде з нього.

Трамп також прискорив виробництво викопного палива, скасувавши при цьому проєкти чистої енергетики на суму 7,6 мільярда доларів. У перший день свого другого терміну він оголосив "національну надзвичайну ситуацію в енергетиці" – хоча США є найбільшим у світі виробником нафти й газу.

І хоча 2024 рік майже напевно був найспекотнішим роком за всю історію спостережень, коли глобальна температура мала перевищити поріг, який, за словами вчених, спричинить катастрофічні кліматичні наслідки, Агентство з охорони навколишнього середовища скасувало всі обмеження на викиди на електростанціях.

Трамп також не пощадив американських фермерів, які віддали йому понад 75% своїх голосів у 2024 році. Його тарифи були руйнівними: фермери, що вирощують сою, переживають надзвичайний фінансовий тиск, а кількість банкрутств фермерських господарств досягла п'ятирічного максимуму. Як сказав один фермер з Канзасу, коли Трамп запропонував купувати аргентинську яловичину для ринків США: " Це абсолютна зрада".

Ситуацію в сільській місцевості Америки погіршує те, що адміністрація Трампа заморозила мільярди інвестицій у відновлювану енергетику, які приносили стабільний дохід сільським округам. Обмеживши візи для сільськогосподарських робітників, вона поставила на межу банкрутства дрібні ферми.

Чого насправді Трамп хоче для Америки і чому досягти цього – неможливо?

Можливо, існує просте пояснення для всіх цих безглуздих руйнувань. Можливо, Трампу, якому майже 80 років, байдуже до світу, в якому його не буде. Це людина, яка завжди підпорядковувала завтрашній день сьогоденню і ніколи не будувала нічого, що мало б пережити його власну славу. Коли ваш часовий горизонт вимірюється роками, а не десятиліттями, припинення фінансування досліджень раку та прискорення зміни клімату перестають вважатися витратами. Вони стають, щонайбільше, абстракціями.

Але це пояснення, хоча частково задовольняє, не може пояснити, чому деструктивність Трампа резонує зі значною частиною електорату. Тут діє щось глибше.

Частково відповідь криється в загальному відчаї щодо майбутнього. Рівень народжуваності впав. Автоматизація загрожує зробити величезні категорії зайнятості застарілими. Технологічні зміни прискорюються так, що ніхто не може їх зрозуміти, не те що контролювати.

Для мільйонів американців країна, в якій вони виросли, перетворилася до невпізнання за одне життя через імміграцію, культурні потрясіння та витіснення старих переконань. Коли майбутнє виглядає похмурим, немає сенсу інвестувати в нього.

Однак і цього недостатньо. Найглибше пояснення криється в самій природі трампівського проєкту. Запитайте себе, яким би був успіх руху Трампа MAGA (Make America Great Again – зробимо Америку знову великою), і з'явиться бачення: біла християнська країна, в якій жінки сидять вдома і народжують дітей, а всі нещодавні іммігранти їдуть геть.

MAGA хоче Америки, яка востаннє існувала, якщо вона взагалі існувала, десь у 1955 році – до громадянських прав, до фемінізму, до того, як Закон про імміграцію 1965 року відкрив країну для світу.

Цього бачення неможливо досягти. Демографічні та культурні трансформації останнього півстоліття неможливо повернути назад. Жінки, які вийшли на ринок праці, не повернуться додому. Іммігранти та їхні діти – тепер десятки мільйонів громадян Америки – не виїдуть. Гендерну революцію неможливо скасувати. Інформаційну революцію неможливо скасувати. Джина неможливо повернути у пляшку.

Ось ми й підходимо до суті справи. Оскільки майбутнє, якого прагне MAGA, неможливо досягти, рух не має конструктивної програми. Він не може нічого побудувати, бо ніщо з того, що він будує, не задовольнило б його. Все, що він може зробити, це зруйнувати – зруйнувати інституції, програми, альянси, дослідження та інвестиції, які в іншому випадку могли б створити майбутнє, відмінне від того, яке він оплакує.

Деструктивність не є випадковою для MAGA; це те, що визначає рух. Лють, яка оживляє MAGA, – це лють неможливості, лють, що виникає від бажання мати те, чого неможливо. Припинення фінансування досліджень дитячого раку, відмова від союзників, прискорення зміни клімату та зрада фермерів – це не засоби для досягнення мети. Вони є метою. Вони є вираженням нігілізму, народженого фрустрованою ностальгією.

Ось що трапляється, коли політичний рух обіцяє відновити непоправне минуле. Не маючи змоги виконати, він може лише руйнувати. Майбутнє не померло природними причинами. Його щодня вбивають ті, хто не може змиритися з його існуванням, бо будь-яке майбутнє, яке насправді можливе, не передбачає те, чого вони бажають.

Таким чином діти з пухлинами мозку втрачають доступ до експериментальних методів лікування. Фермери, які голосували за Трампа, спостерігають, як руйнуються їхні ринки. Альянс, який переміг у Холодній війні, розпадається. Планета нагрівається до катастрофи.

Ніщо з цього не веде до чогось. Це руйнування заради самого себе, лють без мети, істерика руху, який знає – те, чого він хоче, ніколи не здійсниться. Питання для решти з нас полягає в тому, чи дозволимо ми байдужості продажного вісімдесятирічного чоловіка до майбутнього визначити, яким буде майбутнє.