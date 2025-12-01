Основні козирі, звісно, зосереджені в Силах оборони України. Але козирі є також у США та ЄС. Про це пише Юрій Федоренко, інформує 24 Канал.

Росія досягла своєї межі

Мовиться про санкції, які начебто викреслені з інформаційного порядку денного на тлі очікувань "термінового миру". А дарма – росіяни з кожним днем стають усе більш вразливими не тільки у військовому, а й у соціально-економічному смислі.

В умовах війни на виснаження Росія перетворюється на суцільну військову машину, яка має свої сильні та слабкі місця. Тримається ця конструкція на певному фундаменті – мовчазній згоді населення. Соціологи називають таку згоду "суспільним договором" або "мовчазним референдумом".

У російському варіанті "договір" полягає в тому, що більша частина підданих проявляє лояльність до панівного режиму та його злочинів в обмін на відносну "нормальність" повсякденного життя.

Цю "нормальність" щодня атакують наші далекобійні дрони з одного боку, з іншого – вона поступово руйнується зсередини. Війна проникає в усі шпарини російського суспільства, а ще – вона поступово підточує саму основу примарної "нормальності", тобто економіку. Системні економічні проблеми – одне з найслабших місць військової машини агресора. Цим треба користуватися.

Коротко про суть проблем. Щоб проілюструвати те, як деформувалася російська економіка під час війни, достатньо згадати, що у 2021 році російський уряд витратив на армію 22% свого бюджету, а в 2025-му – 40%. Є підстави вважати, що противник досяг певної межі – вичерпав резерви нарощування військових промислових потужностей і більш-менш якісних спеціалістів.

За даними впливового американського видання Foreign Affairs, дефіцит робочої сили в Росії становить понад два мільйони працівників. Крім того, постійно падають нафтові доходи та збільшуються бюджетні дірки, які неможливо залатати підвищенням податків та штрафів. У цивільному секторі почалися масштабні скорочення заробітної плати та скорочення персоналу.

Це означає тільки одне: російська обивательська "нормальність" вже підточена, а значить під загрозою весь "суспільний договір". Економічний колапс може стати колапсом російської "мафіозної державності". Наш ворог рухається до цієї точки, але повільно.

Зоряний час для санкцій настав

Завдання потужних та впливових країн Заходу – прискорити цей процес. Зоряний час для найжорсткіших санкцій настав. Зараз вони можуть дати максимальний, блискавичний ефект.

Зрозуміло, що США намагаються напередодні можливої зустрічі з представниками Кремля накопичити та "притримати" всі можливі інструменти впливу. Зрозуміло також і те, що Кремль буде тягнути час, спонукаючи США "притримувати" санкції якомога довше. Але ж це не означає, що козир перестає бути козирем.

Хочеться вірити, що наші ключові міжнародні партнери нарешті зрозуміють просту істину: на Москву треба тиснути максимально жорстко. Сьогодні Україна і колективний Захід мають можливість якщо не повністю добити, то принаймні скалічити агресора. Важливо не давати звіру пауз на зализування ран. Болючі удари треба наносити на всіх фронтах та в усіх сферах. Іншого шляху перемогти хворобу під назвою рашизм не існує.