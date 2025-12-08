Про це пише 24 Канал із посиланням на France 24.
Що Макрон каже про переговори?
На думку французького лідера, переговори в Лондоні 8 грудня спрямовані на пошук зближення між позиціями США, європейських та українських союзників щодо можливого мирного врегулювання для припинення російського вторгнення.
Я вважаю, що головним питанням є зближення наших спільних позицій – європейців і українців – зі Сполученими Штатами для завершення цих мирних переговорів,
– заявив Еммануель Макрон.
На його думку, після цього всі сторони зможуть перейти до нової фази, метою якої буде забезпечення найкращих можливих умов для України, для європейців і для колективної безпеки.
Як відбулися мирні переговори в Лондоні?
Нагадаємо, що 8 грудня у лондонській резиденції прем'єр-міністра Кіра Стармера відбулася зустріч лідерів Великої Британії, Франції, Німеччини та України.
Джерело Єлисейського палацу повідомило журналістам, що зустріч у Лондоні дала змогу продовжити спільну роботу над американським мирним планом та обговорити внесок Європи.
Водночас робота ще триває: потрібно опрацювати більш надійні гарантії безпеки та пропозиції щодо післявоєнної реконструкції України.