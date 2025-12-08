Про це пише 24 Канал із посиланням на France 24.

Дивіться також Може бути резонансно: політолог назвав головні очікування від майбутнього Радбезу ООН

Що Макрон каже про переговори?

На думку французького лідера, переговори в Лондоні 8 грудня спрямовані на пошук зближення між позиціями США, європейських та українських союзників щодо можливого мирного врегулювання для припинення російського вторгнення.

Я вважаю, що головним питанням є зближення наших спільних позицій – європейців і українців – зі Сполученими Штатами для завершення цих мирних переговорів,

– заявив Еммануель Макрон.

На його думку, після цього всі сторони зможуть перейти до нової фази, метою якої буде забезпечення найкращих можливих умов для України, для європейців і для колективної безпеки.

Як відбулися мирні переговори в Лондоні?